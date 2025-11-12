Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?

Megosztás itt:

A politikus kiemelte, Karácsony szóvivője bejelentette: elindulnak a Tisza ellen 2026-ban, és országos listájuk is lesz. Lehet, hogy ez csak az előjáték, és ismét Karácsonynak kövezik ki az utat, hogy a főpolgármesteri munka helyett ismét »megmentőként« beszálljon az országos választásba jövő tavasszal? Vitézy Dávid ezt követően elárulta, hétfőn Barabás Richárd bizottsági munkája helyett az országos politizálással volt elfoglalva.

A Párbeszéd, azaz Karácsony pártjának elnöke ma ismét nem vett részt a szakbizottsági ülésünkön, pedig korábban a sok hiányzás miatt már meg is vonta a fizetése egy részét a Fővárosi Közgyűlés – jelentette ki Vitézy.

Mint ismert, Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke egy „teljesen új alapokon nyugvó szervezetet” hozna létre. A szélsőségesen liberális, homoszexualitásával kérkedő politikus hétfőn jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában, hogy pártjától külön indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon. – Ha elegen támogatják, egy új alakulat elindul a választásokon a szabad, európai, urbánus és progresszív emberek hangjaként – ecsetelte.

Sajátos módon azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát. Szerinte a Tisza egyéni jelöltjeit támogatni kell majd, de listán már nem: úgy segítené ellensúlyozni a Fideszt a parlamentben, ha például hat képviselővel egy másik erő is bejutna az Országgyűlésbe. Barabás Richárd azt ígérte, szerdán bemutatja, kivel képzeli el a politikai projektet.

Fotó: MTI