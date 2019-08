Karácsony Gergely holdudvarában hemzsegnek a volt SZDSZ-esek

Tarlós István szerint az ellenzék főpolgármesteri programja nem szól másról, mint a hatalomszerzésről. A főpolgármester Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: Karácsony Gergelynek volt SZDSZ-esek segítenek, hogy Budapesten létrehozzák a kormány konkurenciáját. Nem alaptalanul mondja Tarlós István főpolgármester, hogy a baloldal közös főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely mögött régi SZDSZ-esek állnak - írja a Magyar Nemzet. 2017-ben még kizártnak tartotta, hogy együttműködjön a baloldallal, most mégis az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként indul Egerben a jobbikos Mirkóczki Ádám. Lemond a Magyar Liberális Párt vezetéséről Fodor Gábor. Vizsgálat indult az evangélikus egyházban Donáth László lelkész, volt szocialista országgyűlési képviselő állítólagos szexuális zaklatásai miatt - írja az Evangélikus.hu. A 2010 előtti baloldali kormányok különböző büntetésekkel sújtották a nyugdíjasokat, mint például a 13. havi nyugdíj elvétele vagy a rezsiárak emelése - mondta a Századvég Alapítvány elemzője, Palócz André. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett számítások szerint gyermekenként harminc-negyvenezer forintba kerül egy általános iskolás diák tanévkezdése. Komoly fejlesztések kezdődnek a balatoni hajózásban az állam szerepvállalásával - jelentette be a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Az Inter Traction Electrics Kft. nyert a BKV új autóbuszokra kiírt tenderén, a felek az adásvételi szerződést aláírták, az új buszok márciustól forgalomba állhatnak – írja a Világgazdaság. Szeptember 14-én megváltozik az internetes vásárlás az uniós szabályozás hatására, amelynek köszönhetően biztonságosabb lesz az online vásárlás, és elindul az úgynevezett nyílt bankolás. Rekordmennyiségű, több mint kétezer pályázat érkezett a Határtalanul! programra – mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Potápi Árpád János kiemelte, hogy a programnak köszönhetően 2010 óta több mint 300 ezer diák látogatott el határon túli magyar területekre. Két autóban 38 migránst tartóztatott fel a szlovén rendőrség, az embercsempészeket őrizetbe vették. Panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál egy osztrák párt a schengeni térségben korábban visszaállított határellenőrzések miatt. Az idén mintegy 900-ra emelkedett a Földközi-tengerbe fulladt migránsok száma, miután tegnap újabb illegális bevándorlók vesztették életüket Líbia partjainál egy hajótörésben - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Brazília alapvetően nyitott arra, hogy elfogadja nemzetközi szervezetek és országok támogatását az amazóniai erdőtüzek megfékezésére, amíg az nem sérti a latin-amerikai ország szuverenitását, és a pénzek felhasználását a helyi kormány felügyelheti. Műholdfelvételek szerint a tavalyinál mintegy négyszer több tűz tombol az Amazonas vidékén, nemcsak Brazíliában, hanem Peruban, Bolíviában, Paraguayban és Argentínában is észleltek erdőtüzeket - olvasható az Európai Űrügynökség honlapján. Isztambul új főpolgármestere beszüntette több kormányközeli alapítvány támogatását. Az Egyesült Államok 3,3 milliárd dollár (csaknem ezer milliárd forint) értékben ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rakétákat ad el Japánnak. Két rendőrségi ellenőrzőponton is robbanás történt a Gázai övezetben. Három rendőr meghalt, többen megsérültek. Kigyulladt egy komp a Fülöp-szigetek déli részén, legkevesebb két utas meghalt és több mint száz embert mentettek ki a lángokban álló fedélzetről az arra járó hajók - közölte a parti őrség szóvivője. Sikeresen tesztelte Starhopper nevű űrhajója prototípusát a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat, amivel a tervek szerint a jövőben embereket és ellátmányt szállítanának a Holdra és a Marsra. Hétfőtől újra teljes vonalon jár majd a 4-es és 6-os villamos - mondta Tarlós István, Budapest főpolgármestere. Biztosítóberendezés meghibásodása miatt várhatóan 30 percet késnek a vonatok a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon - közölte a Mávinform. 87 éves korában elhunyt Daróci Bárdos Tamás zeneszerző, karnagy, zenetanár; a Szaffi és a Lúdas Matyi zeneszerzője. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Eger SZSE 51:30 Az Újpest 6:0-ra kikapott a cseh másodosztályú HC RT Torax Porubától a jégkorong Visegrád Kupában. Első alkalommal láthatja repülés közben a fővárosi közönség a teljes egészében magyar fejlesztésű és gyártású, versenysport céljára kialakított GENPRO típusú műrepülőgépet a hétvégén sorra kerülő Budaörsi AirShow elnevezésű kétnapos eseményen. Legjobb magyarként Gyurátz Réka a hatodik helyen végzett a Szombathelyen zajló IV. Németh Pál Memorial dobóversenyen, amely a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kalapácsvető-sorozatának utolsó előtti állomása.