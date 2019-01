Karácsony Gergely hivatalosan is bejelentette, hogy indul a főpolgármesterségért

Karácsony Gergely is indul a főpolgármesterségért. A politikus Gulyás Márton baloldali aktivista internetes videó_naplójában jelentette be ezt - hozzátéve, hogy részt vesz az ellenzéki előválasztáson.

Zugló polgármestere tavaly az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje volt, és - a két párt közös listáját vezetve - áprilisban mandátumot is szerzett. Végül erről lemondott, és nem ült be az Országgyűlésbe.

„Valójában az igazi kritikám Tarlós Istvánnal szemben nem az, amit csinált, bár ebbe is be tudnék kötni, hanem az, amit nem csinált. Pontosabban ha csinált, akkor nem úgy csinálta hogy azt bárki észrevegye, tehát ő gyakorlatilag rezzenéstelen arccal elnézte azt, hogy az elmúlt kilenc évben Budapestet megfosztották nagyon sok mindenétől, nagyon sok pénztől. Tehát olyan mértékű az adóelvonás Budapesten, ami szerintem európai mértékkel is kiugróan magas” – mondta Karácsony Gergely.