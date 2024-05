Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenchez köthető személyekkel vette körül magát+ videó

A főpolgármester pártja pedig most választási szövetséggel fűzte magát végleg a Gyurcsány-párthoz, holott Karácsony Gergely korábban nem is Dobrev Klára, hanem Márki-Zay Péter javára lépett vissza a miniszterelnök-jelölti pozíciótól még 2021-ben.

Szinte nincs olyan terület a Városházán, ahová ne tette volna be a lábát a Demokratikus Koalíció. Karácsony Gergelynek egyébként nem volt túl sok választása, miután a XVIII. kerületi korábbi szocialista polgármester, Szaniszló Sándor és Óbuda vezetője, Kiss László is Gyurcsány pártjának frakciójába lépett át még ciklus elején, így a DK megkerülhetetlen lett a fővárosi közgyűlésben.

Your browser does not support the video tag.