Karácsony Gergely ezúttal 10 napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten + videó

Karácsony Gergely ezúttal tíz napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten. Ez a főpolgármester válasza arra, hogy az Államkincstár szerdán leemelte a főváros számlájáról a tavalyi szolidaritási hozzá-járulás utolsó részletét. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a városvezető a BKV leállításával, és a budapestiek túszul ejtésével akarja zsarolni a kormányt.
Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.