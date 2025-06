Karácsony Gergely és az ellenzéki politikusok a Budapest Pride-on Brüsszel elvárásait teljesítik

Megosztás itt:

A Budapest Pride-ra 14 órakor kezdtek gyülekezni az LMBTQ-mozgalom tagjai és szimpatizánsai a Városháza parkban. Már a gyülekezőnél is káosz alakult ki, majd később módosítani kellett az eredeti útvonalon, így az Erzsébet hídon keresztül mentek át Budára. A menet végén tartott beszédében Karácsony Gergely az LMBTQ-propaganda és Ukrajna mellett is hitet tett.

Nem meglepő módon Karácsony kihasználta a Budapest Pride-ot is, hogy minden szinten megfeleljen Brüsszelnek, hiszen a szokásos genderpropaganda mellett Ukrajnát is éltette.

Amikor a hatalom gúnyt űz egy nép szabadságharcából, akkor mi nem keverjük össze az agresszort az áldozattal és Ukrajna mellett állunk – fogalmazott Karácsony a színpadon.

Karácsony Gergely mellett több ellenzéki politikus teljesítette kötelességét, és elment a rendezvényre. De sok külföldi "vendég" is volt, többek között a hírhedt klímaaktivista, újabban terroristákat támogató Greta Thunberg az Instagram-oldalán megosztott bejegyzésben tudatta, hogy ő is kint volt a Budapest Pride-on. De feltűnt a tömegben az ellenzéki tüntetések elmaradhatatlan alakja, „Égő Fáklya” néni is.

Karácsony Gergely politikuskoszorúban haladt a menetben, mellette állt egyik oldalán Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere, aki mellett Kunhalmi Ágnes MSZP-s politikus. A főpolgármester oldalán feltűnt Szabó Tímea a Párbeszédből és Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is.

Barabás Richárd is felvonult a Pride-on, aki a közelmúltban ismét rátámadt az egyházakra. Karácsony Gergely frakcióvezetője akkor a korábbi kijelentéseit is felülmúló felületességgel üzent hadat a magyar történelmi egyházaknak.

