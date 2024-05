Karácsony Gergely elvesztette a kerékpárút-fejlesztési uniós pénzek harmadát

Kitért arra: vannak ennél is sokkal rosszabb hatékonysággal felhasznált kerékpárút-fejlesztési források. Még 2019-ben született meg az ő javaslatára az a Tarlós Istvánnal kötött megállapodás, mely szerint a kormány 800 millió forinttal támogatja a főváros EuroVelo útvonalainak fejlesztését, amelyhez a fővárosi önkormányzat ugyanennyi saját forrást is hozzátesz. Az öt évvel ezelőtti megállapodásban a főváros vállalta, hogy megépíti az EuroVelo 6 észak-budai 15 kilométeres szakaszát, továbbá elkészíti az engedélyes és kiviteli tervét több EuroVelo útvonal összesen 21 kilométeres budapesti szakaszának.

Ez a teljes támogatás 29 százalékának elvesztése mellett "azért is fájó", mert az útvonal az EuroVelo 14 Budapesten átvezető szakasza is egyben, így a mindennapi kerékpározás mellett a turisztikai szerepe is kiemelkedő

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag. Your browser does not support the video tag.