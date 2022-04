Karácsony Gergely elismerte a Blikknek: azért lépett vissza, hogy ne Dobrev nyerjen

Megosztás itt:

Sokan úgy értékelték, hogy az ellenzéki pártvezetők többsége cserbenhagyta Márki-Zay Pétert vasárnap este, hiszen csak Donáth Anna és Ön ment fel utána a színpadra. Miért döntött így?

— Tartozunk egymásnak annyival, hogy ha együtt vállalkozunk valamire, akkor is egymás mellett állunk, amikor ez nem sikerül. Nem akarok senkinek semmilyen szemrehányást tenni, de én ezt így éreztem helyesnek.

Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc már aznap este videón keresztül üzenték meg, szerintük Márki-Zay Péter tehet a súlyos vereségről. Mi erről a véleménye?

— Természetes, hogy a választási eredmények ismeretében elindul az okok keresése. Két hibát követhetünk el: az egyik, ha nem teszünk föl kellemetlen kérdéseket is, a másik, ha ezekre a kérdésekre nagyon leegyszerűsítő választ akarunk adni. Az eredmény olyan mértékben maradt el a várakozásainktól, hogy azt biztosan nem lehet csak és kizárólag a kampány legfontosabb szereplőjének a nyakába varrni. Bonyolultabb a magyarázat ennél.

A legtöbb elemző magyarázata az, hogy a vidéki emberek gondolkodásával, problémával nem találkozott az ellenzék kommunikációja és kínálata. Egyetért velük?

— Ez is bonyolultabb, nem vidék-Budapest ellentét van. Én egy baloldali politikus vagyok, és nagyon szerettem volna, ha a kampányunk a szociális válság megoldását érintő javaslatokról szól, ehhez képest a fő üzenetünk az volt, mi nem vagyunk a Fidesz. Ez nem volt elég. Valamilyen pozitív ígéret talán fontosabb lett volna. Nemcsak a vidékről van itt szó, Budapesten is az látjuk, minél hátrányosabb helyzetű egy csoport, annál nagyobb a Fidesz támogatottsága. Az egész országra érvényes, hogy míg a Fidesz populista politikát folytatott, az ellenzék egy elitista politikába szorult be. Azt látom ugyanakkor, a választás legközvetlenebb oka az volt, hogy a Jobbik-szavazók nem támogatták az ellenzéket. Ezért nem csak a Jobbik vezetői a felelősek, mi közösen valamit rosszul csináltunk.

Az ellenzék, köztük Ön is nagyobb győzelemre számított még Budapesten is. Miért nem sikerült ez?

— 18 körzetből 17-et valószínűleg megnyert az ellenzék és csak abban a körzetben kapott ki, amit én a legnehezebb terepnek gondoltam. Ha Budapesten ugyanezzel a rendszerrel lenne választás, itt az ellenzéknek négyötöde lenne. Ez egy erős visszacsatolás arra, hogy a budapestiek értik a fővárosi önkormányzat erőfeszítéseit. De én nagyon nem szeretem szembeállítani Budapestet és a vidéket. Tudom, hogy sokan most azt szeretnék, ha Budapest valamifajta városállamként elszakadna az ország egészétől, de ezek a gondolatok tőlem nagyon távol állnak.

Ha Márki-Zay Péter helyett Ön lett volna a közös jelölt, jobb eredményt ér el az ellenzék?

— Nehéz elemezni a helyzetet azoknak, akik a történet főszereplői voltak. Az biztos, hogy a különbség akkora volt a Fidesz és az ellenzék között, hogy önmagában a miniszterelnök-jelölt személye nem magyarázza az eredményt.

Tehát nem bánta meg, hogy visszalépett?

— Azért léptem vissza az előválasztáson, mert ha ezt nem teszem meg, egyértelmű, hogy Dobrev Klára lett volna az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Mivel a Fidesz láthatóan arra készült, hogy Gyurcsánnyal azonosítsa a teljes ellenzéket, azt gondoltam, Márki-Zay Péternek több esélye van megszólítani a bizonytalan szavazókat. Nem látjuk azt a forgatókönyvet, ami nem valósult meg, így azt sem tudjuk, jobban működött volna-e.

Hogyan dolgozta fel az elmúlt napokban a vereséget?

— Nem volt sok időm azzal foglalkozni, hogy ezen búsongjak. Nekem főpolgármesterként ezer dolgom van, próbálok ennek megfelelni.

Bejelentette, hogy nem indul a Párbeszéd társelnöki posztjáért, más pártokban viszont úgy tűnik, önkéntes alapon nem lesz személyi következménye a vereségnek. Fogalmazott meg kritikát emiatt a többi párt felé?

— Az igazsághoz hozzátartozik, hogy győzelem esetén is a főpolgármesteri feladataimra szerettem volna koncentrálni. Így, hogy nagy vereség lett, még inkább ezt tartom most az ország és Budapest szempontjából is a helyes döntésnek. Az ellenzéki politikustársaim pedig nem szorulnak az én útmutatásaimra ebben az ügyben.

Korábban beszélt arról, hogy az LMP és a Párbeszéd egyesülhetne. Erre így a választások után van reális esély?

— Lelkileg még mindenki a helyzet feldolgozásában van, nem most van ennek itt az ideje. Fenntartom, hogy hosszú távon akkor lesz életképesebb az ellenzék, ha kevésbé szóródnak szét a szavazatok, ezért ezt meg kell fontolni. Én továbbra is az ellenzéki egység és a két zöld párt szorosabb szövetsége mellett vagyok elkötelezett.

Messze van még, de a következő országos választás az európai parlamenti voksolás lesz. Akkor ott is együtt indul az ellenzék?

— Ez valóban messze van. Ott nincs olyan választási matematikai kényszer, mint a parlamenti választáson, hisz arányos a rendszer. Szólnak érvek amellett, hogy az ellenzéki pártok külön induljanak és így, kompromisszum nélkül mutassák meg a politikájukat. De amellett is szólnak érvek, hogy az ellenzék mutasson egységet és erőt, hisz akkor már a pártok úgyis a 2026-ra készülnek majd. A mai helyzetben lehetetlen eldönteni, melyik út vezet közelebb a 2026-os parlamenti győzelemig. Az biztos, hogy az ellenzéki pártoknak együtt kell maradniuk. Örülök annak, hogy a pártok vezetői a vereség után is nyilvánvalóvá tették, közösen kell a választók bizalmáért újra megküzdenünk, amíg ez a választási rendszer van.

Ebben a közös munkában lesz helye Márki-Zay Péternek?

— Én a magam részéről senki előtt nem csuknám be az ajtót.

