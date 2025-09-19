Karácsony Gergely egy báb: a kormány cselekszik, a főpolgármesternek csak a szája jár – Itt a bizonyíték

Megosztás itt:

Ez nem csak hanyagság, hanem egyenesen árulás a budapesti családokkal és fiatalokkal szemben.

Karácsony Gergely ígéretei: üres szavak és nulla eredmény

Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt állandóan a lakhatási válság megoldását ígérte. A valóság azonban elkeserítő, hat év alatt semmit sem tett a helyzet javításáért. A Panyi Miklós által készített lista szerint a főváros a költségvetésének mindössze 0,14 százalékát fordította lakhatási ügyekre 2019 és 2025 között. - írta a VILÁGGAZDASÁG. A sokat hangoztatott Lakásügynökség nem hozott érdemi eredményt, nem épültek új bérlakások, és a rozsdaövezetek is érintetlenek maradtak. Ahelyett, hogy együttműködött volna a kormánnyal, Karácsony Gergely még akadályozta is a lakásépítési programokat, például a Rákosrendező megvásárlásával.

A kormány megoldása: Európa legerősebb otthonteremtési programja

Ezzel szemben a nemzeti kormány cselekszik és kézzelfogható segítséget nyújt a magyar családoknak. Panyi Miklós kiemelte a legfontosabb programokat, amelyek bizonyítják a kormány elkötelezettségét.

Szigorúbb Airbnb-szabályok: Ennek köszönhetően több ezer lakás maradt a hosszú távú albérletpiacon, ami enyhíti a hiányt és stabilabbá teszi a piacot.

Diákváros projekt: A program 18 ezer kollégiumi férőhelyet hoz létre, ami érdemi választ ad a diákok lakhatási problémáira.

Fix 3%-os hitelprogram és a Lakhatási Tőkeprogram: Ezek a programok több tízezer családnak és fiatalnak segítenek otthont teremteni, és 30 ezer új lakás építését célozzák.

CSOK Plusz és babaváró kölcsön: Ezek a támogatások már eddig is rengeteg családnak segítettek, és tovább erősítik a nemzeti otthonteremtési politikát.

Panyi hangsúlyozta: a babaváró kölcsön, a CSOK Plusz és más támogatások révén is több tízezer család kap segítséget.

Az üzenet egyértelmű: Karácsony Gergely elárulta a budapestieket

Az államtitkár összegzése szerint Karácsony Gergely ígéretei egy üres halmaz, ami hiteltelen és cinikus. Míg a főpolgármester tétlenül nézi, ahogy a budapestiek küzdenek a megélhetési költségekkel és az albérleti árakkal, a kormány kézzelfogható megoldásokkal segíti a családokat és a fiatalokat. Ez az eset ismét rávilágít a fővárosi vezetés alkalmatlanságára és arra, hogy a valódi megoldásokat csak a nemzeti kormány képes nyújtani. Karácsony Gergelynek nem csak a szavakkal, hanem a tettekkel is be kellene bizonyítania, hogy a budapestiek érdekeit szolgálja, de a tények mást mutatnak.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Facebook