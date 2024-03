Karácsony Gergely azt állítja, nem hallott az újbudai pedofil botrányról + videó

Megosztás itt:

A 11. kerületi ügyet nem ismerem – Karácsony Gergely azt állítja, hogy még csak nem is hallott az újbudai pedofil ügyről.

Mindez azért érdekes, mert éppen pártjának, a Párbeszédnek a társelnöke az a Barabás Richárd, aki a 11. kerület alpolgármestere.

Valóban Barabás Richárd az egyik alpolgármester, aki egyébként a kampányát tervezte Karácsony Gergelynek, párttársa és hát nyilván napi kapcsolatban állnak – így reagált a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője Karácsony Gergely állítására.

Simicskó István szerint a botrányban a főpolgármester felelőssége is felmerül.

Ránk vannak bízva intézmények, emberek, emberek sorsa. Egy fővárosban is, egy kerületben is, egy főpolgármester, egy polgármester és alpolgármesterek felelnek azért, hogy az adott emberek hogyan élhetnek az adott körülmények között az adott területen. Hogyan működnek azok az intézmények, amiket ők irányítanak. Ők nevezik ki a vezetőket, ők nevezik ki a beosztottakat és mindenkit. Tehát a felelősség szerintem egyértelműen fennáll a főpolgármester esetében is – hangsúlyozta Simicskó.

A KDNP-s politikus emlékeztetett: sem személyi következmények, sem pedig felelősségvállalás nem történik az ügyben.