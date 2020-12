Karácsony Gergely átláthatóságot ígért, mégis hallgat a fővárosi buszbérlés kapcsán

4428 újabb embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 295 977 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 187 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7 725 főre emelkedett. A gyógyultak száma 89 814 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 198 438. Szlávik János: A védőoltások beadása december utolsó napjaiban indulhat Magyarországon. December 27-én vagy 28-án kezdődhet a koronavírus elleni oltások beadása, és első helyen az egészségügyi dolgozókat oltják majd be - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A Dél-pesti Centrumkórházban kezdődik majd a koronavírus-járvány elleni oltás – mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta, ezt a védőoltást kétszer kell beadni, 21 nap különbséggel. Úgy tűnik, valóban platófázishoz ért a koronavírus-járvány, az adatokban „kiegyensúlyozott helyzet” tapasztalható, de továbbra is óvatosnak kell lenni - mondta Müller Cecília. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban vendégül látta a Magyar Görögkatolikus Egyházmegyék vezetőit - tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Momentum tehette közzé Baranyi Krisztina zsidózó hangfelvételét - írja a Magyar Nemzet. Elindította a nyomozást a BKV buszbérlési botrányában a rendőrség - ezt maga a főpolgármester közölte az ATV-ben. Bohózattá válik a fővárosi buszbérlésről szóló közbeszerzés – nyilatkozta híradónknak a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Láng Zsolt szerint Karácsony Gergely össze-vissza beszél és menekül a felelősség elől. Karácsony Gergely elismerte, hogy a műszaki paraméterek csökkentésével farag a Lánchíd felújításának költségén. Az Állami Számvevőszék szerint saját tagságát és a közvéleményt is megtévesztette a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mivel a párt gazdálkodása 2017-ben és 2018-ban sem volt átlátható és elszámoltatható. Száz hátrányos helyzetű általános iskolás digitális tanulását segíti informatikai eszközökkel a K&H Bank, míg a Provident Pénzügyi Zrt. hetvenhat asztali számítógépet adományozott iskolás gyermekeknek. Megérkezett négy új Zlin repülő, ezzel teljessé vált a magyar honvédség Zlin kiképző-, futár- és felderítőrepülőgép-flottája, valamint a haderőfejlesztési program részeként vásárolt Airbus H-145 helikopterek többsége is - jelentette be a Magyar Honvédség. Magyarország az elsők között teszi elérhetővé a vállalkozásoknak az új, 2021-27-es uniós fejlesztési időszak forrásait. A mai nappal elindul a Vállalkozásfejlesztési és innovációs operatív program társadalmi egyeztetése - jelentette be Varga Mihály. Megérkezett négy új Zlin repülő, ezzel teljessé vált a magyar honvédség Zlin kiképző-, futár- és felderítőrepülőgép-flottája, és megérkezett az ugyancsak a haderőfejlesztési program részeként vásárolt Airbus H-145 helikopterek többsége is. Az elmúlt három évhez képest lényegesen több, mintegy 42 ezer határsértőt és 460 embercsempészt fogtak el idén - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Kelebián. Az eddiginél hangsúlyosabban kell védeni a magyar nemzeti érdeket Soros Györggyel és az ő hálózatával szemben - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában. Közös európai sikernek nevezte a miniszterelnök, hogy az Európai Parlament a politikai kérdéseket külön kezeli a költségvetési kérdésektől. Magyarország és Szerbia kapcsolatai soha nem voltak olyan jók, mint jelenleg, és az elmúlt időben sokat dolgoztak azért, hogy ezt el lehessen mondani - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. Idén is szorosabbá váltak a magyar-kanadai kapcsolatok - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy telefonon beszélt Francois-Philippe Champagne kanadai külügyminiszterrel. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a Nemzeti Liberális Párttal lépett koalícióra a marosvásárhelyi városi és a Maros megyei önkormányzati testületben - tájékoztatott az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöke. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 74 921 288-ra nőtt a világban, a halálos áldozatoké pedig 1 661 789-re a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Románia felkészült a koronavírus elleni oltások fogadására, tárolására és szétosztására, az év végén érkező első adag után januárban kezdődik az oltási kampány heti legalább százezer dózis beadását feltételező első szakasza - közölte az államfő. Tekintettel az újra romló járványhelyzetre, megszigorították az óvintézkedéseket Csehországban. A bejelentett lakcímmel rendelkező külföldiek és az országban időszakosan tartózkodó vendégmunkások is megkaphatják az új típusú koronavírus elleni oltást Németországban - mondta a szövetségi egészségügyi miniszter Berlinben. A koronavírus-járvány belgiumi megjelenése óta a fertőzés következtében elhunytak mintegy 56 százaléka az idősotthonok lakói közül került ki, az új eseteket rögzítő járványgörbe egy hete töretlenül emelkedik az országban. Ismét a koronavírus-járvány gyorsuló terjedési ütemét jelző 1-es érték fölé emelkedett az R reprodukciós mutató Nagy-Britanniában. A mérést alátámasztják a brit statisztikai hivatal friss járványstatisztikái is. Hamarosan újabb, a koronavírus elleni orosz vakcinák megjelenése várható - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A vasárnap megkezdődő országos oltási kampányra készülnek Izraelben, s a lakosság egyre nagyobb hányada jelzi érdeklődését a vakcina iránt - jelentette a helyi média. Az amerikai hatóságok mintegy 20 millió amerikait terveznek beoltani december és 100 milliót március végéig. Ehhez azonban jelentős mennyiségű oltóanyag szükséges. Japánban ismét megnőtt a fertőzöttek száma. A szigetországon belül Oszaka és környéke a legfertőzöttebb régió. Meghalt Pierre Buyoya volt burundi államfő Párizsban koronavírus-fertőzés következtében - közölte az elhunyt családja. Deb Haaland indián származású kongresszusi képviselőt jelölte leendő kormánya belügyminiszterének Joe Biden - közölte a megválasztott amerikai elnök átmeneti stábja. Lemondott Tomaz Gantar szlovén egészségügyi miniszter, miután a Szlovénia Nyugdíjasainak Demokrata Pártja egy nappal korábban kilépett a Janez Jansa vezette jobbközép négypárti koalíciós kormányból - közölte a közszolgálati televízió. Legalább tizenöten vesztették életüket egy vallási gyülekezeten elkövetett robbantásban a kelet-afganisztáni Gazni tartományban - közölte Tarik Arián belügyi szóvivő. A nigériai biztonsági erők kiszabadították azt a közel 350 iskolás fiút, akiket a gyanú szerint iszlamista fegyveresek raboltak el egy hete az ország északi részén. Romániában egy korrupciós ügyben börtönbüntetésre ítélték Tal Silberstein és Benyamin Steinmetz izraeli üzletembereket, valamint Remus Truica volt miniszterelnöki tanácsadót, akik lefizették a visszaszolgáltatási hatóság tagjait. Őrizetbe vettek egy terrorizmussal gyanúsított tunéziai nőt Olaszországban - közölték a helyi hatóságok. Éjszaka csapott le a Fidzsi-szigetekre a Yasa nevű vihar. Az 5-ös skálán a legmagasabb szintre sorolt trópusi ciklon óriási pusztítást végzett a Csendes-óceán déli részén fekvő országban. Megtalálhatták a 11 éve eltűntként keresett volt MTK-s labdarúgó, Katzenbach Imre holttestét - közölte az MTI. A Fővárosi Törvényszék elrendelte a Dózsa György úti két halálos áldozatot követelő baleset ügyében első fokon, nem jogerősen 4 év szabadságvesztésre ítélt M. Richárd bűnügyi felügyeletét. Letartóztatott a bíróság egy nádasdladányi férfit, aki előbb vak édesanyjával került konfliktusba, majd megszúrta a nő védelmére kelő embert - közölte a Fejér Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel. A bíróság végzése nem végleges. Vádat emeltek egy bűnszervezet kilenc tagja ellen, akik egy adóelkerülésre létrehozott céghálózattal 320 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az államnak 2017-2018-ban - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség pénteken az MTI-t. Több mint 77 millió forint érékben foglalt le adózatlan cigarettát Pest megyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Személygépkocsi ütközött teherautóval a 44-es számú főút Békéscsabát elkerülő szakaszán, a személyautó vezetője a helyszínen meghalt - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen sodort el egy nőt egy autó péntek reggel a Vas megyei Celldömölkön, a gyalogos a helyszínen meghalt - közölte honlapján a rendőrség. Elgázolt egy embert Isaszeg és Pécel között a Keleti pályaudvarra tartó Hernád-Zemplén InterCity vonat - közölte a Mávinform. Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Telekom Veszprém 24:36 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Klagenfurt (osztrák) 5:4 - szétlövés után A mexikói Sergio Pérez lesz a holland Max Verstappen pilótatársa a Forma-1-es Red Bull-csapatnál. NFL: Las Vegas Raiders-Los Angeles Chargers 27:30