Karácsony Gergely: Akinek nem tetszik a dugó, menjen gyalog

Lezárult a gazdaságvédelem szakasza, a gazdaság újraindítása következik - mondta a miniszterelnök a Világgazdaság konferenciáján. Orbán Viktor bejelentette: két új operatív törzs alakul a kormányban, az egyik a gazdasági, a másik a társadalmi újraindításért lesz felelős. A kormányfő arról is beszélt, hogy a hosszú távú cél a 200 ezer forintos minimálbér, de ehhez adócsökkentés formájában támogatást kell adni a kis- és középvállalkozásoknak. Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy javaslata szerint, ha Magyarország eléri az 5,5 százalékos GDP növekedést, a gyereket nevelő családok 2022-ben kapják vissza a befizetett adót. A magyar gazdaság teljesítménye már a nyári hónapokban meghaladhatja a koronavírus-válság előtti szintet - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaság üzleti napilap konferenciáján. Már júniusban kamatot emelhet a jegybank - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A mikro-, kis- és közepes vállalkozások járvány utáni újraindulásához 587 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre, amihez még hozzájön 2000 milliárd forintnyi államilag támogatott kedvezményes hitel és tőkekonstrukció - mondta György László. 179 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 385-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 6 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 889-re emelkedett. Már 5 millió 297 ezer embert beoltottak, közülük 4 millió 73 ezren a második dózist is megkapták. Eddig 4,7 millió adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra - közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. Már tizenhárom ország elfogadja a magyar védettségi igazolványt - közölte a koronavirus.gov.hu. Az országos patikanap alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a gyógyszerészeket, kiemelve helytállásukat a koronavírus-járvány elleni védekezés során. Ferenc pápa a tervek szerint találkozik Áder János köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel szeptemberi egynapos magyarországi látogatásán - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A magyar gazdáknak alkalmazkodni kell az őket körülvevő környezet gyors változásaihoz - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök. A magyar válogatottat és annak szurkolóit sértegette Niedermüller Péter DK-s polgármester. A politikus arra reagált, hogy a magyar csapat tagjai nem térdeltek le a kezdés előtt, amire a nézők a szép volt fiúk rigmussal reagáltak. A Fidelitas Írországba küldené Niedermüller Péter VII. kerületi DK-s polgármestert a 2021-es Labdarúgó-Európa-bajnokság idejére, hogy ne zavarja a magyar emberek szurkolását - mondta az ifjúsági szervezet kerületi elnöke. Kizárólag a törvényt és az igazságot szem előtt tartó ügyészség működik Magyarországon - jelentette ki az Országgyűlés elnöke. A kormányzati válságkezelés nemzetközi összevetésben is kimagasló eredményességét mutatja, hogy az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a foglalkoztatás 2021 első negyedévére - mondta Bodó Sándor államtitkár. Tizenöt milliárd forintos fejlesztési forráshoz jut a hazai ruha- és kreatív ipar - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány 8,7 milliárd forintot biztosít fővárosi utak felújítására - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A KKV Start Innováció pályázat harmadik, utolsó szakaszában közel 3 milliárd forintnyi támogatást ítéltek oda mintegy 170 projekt számára - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Az afganisztáni szerepvállalás befejeztével Magyarországra, a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázisra érkezett kedd este az utolsó váltás kilenc katonája. A templomfelújítási program keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 137 templom újulhat meg mintegy 1 milliárd 883 millió forintból - jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az afganisztáni volt az egyik legveszélyesebb katonai misszió, amelyben magyar katonák részt vettek - mondta a Magyar Honvédség parancsnoka az M1-en. Megjelentek a határon túli területeken a magyar nyelvű oktatást és nevelést támogató, a magyar iskolaválasztást ösztönző Szülőföldön magyarul program idei felhívásai - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Egy jó szakképesítés felér egy diplomával, ezért támogatja a Nemzetpolitikai Államtitkárság a kárpátaljai magyarok szakképesítésének megszerzését - közölte a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Az Európai Parlament baloldali, bevándorláspárti képviselői politikai rendőrséget játszanak, durván támadják azokat a nemzeti kormányokat és országokat, amelyek nemet mondanak az illegális migrációra - jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszs EP-képviselő. Magyarország és Marokkó megállapodott, hogy kölcsönösen elismeri egymás védettségi igazolásait - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a marokkói fővárosban, Rabatban. Az Európai Parlament hozzájárulásával lezárult az uniós Covid-igazolvány bevezetését előkészítő jogalkotói munka, a július 1-től érvényes tanúsítvány megkönnyíti az utazást, és segít fokozatosan, összehangoltan feloldani a korlátozásokat. Már több mint 174 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában csütörtöktől tovább enyhítenek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon - jelentette be Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter a kormányülés után Bécsben. Horvátországban oltóbuszokkal gyorsítanák fel az oltási kampányt - jelentette be Vili Beros egészségügyi miniszter. Ukrajnában szerdára kevesebb mint 1400 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma sem haladta meg a százat, jelenleg a járvány terjedése stagnálást mutat. A brit statisztikai hivatal legújabb becslése szerint az angliai felnőtt népesség több mint 80 százalékának szervezetében lehet jelen a koronavírus ellen termelődő antitest. Oroszországban szerdán ismét meghaladta a 10 ezret az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírusos fertőzöttek száma. Nem született megállapodás London és az Európai Unió Észak-Írországról folyó vitájában a két fél illetékeseinek szerdai találkozóján, de a brit kormány jelezte, hogy kész folytatni a tárgyalásokat. Pakisztánban oltási kötelezettséget vezettek be az állami alkalmazottak és a magánszektor munkavállalói számára - közölte a pakisztáni járványügyi és betegségmegelőzési hatóság. Japán tovább csökkenti az olimpiára külföldről érkezők engedélyezett számát - a versenyzőket kivéve - és gyorsítja az oltási kampányt - jelentette be szerdán Szuga Josihide, a szigetország miniszterelnöke. Kolosszális jelentőségű tényeket titkol el az Egyesült Államok a 2014-ben Délkelet-Ukrajna felett lelőtt maláj utasszállító ügyéről, mert nem adja ki az ebben az időszakban készített műholdas felvételeit - mondta az orosz külügyminiszter. Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában bejelentette, hogy Ilham Aliyev azeri elnökkel jövő héten felkeresik Hegyi-Karabhban a szimbolikus jelentőségű Susa városát, amelyet Azerbajdzsán a közelmúltban foglalt vissza az örményektől. Több száz, Iránnal szembeni amerikai szankció maradhat érvényben akkor is, ha Teherán és Washington visszatér a nukleáris megállapodás betartásához - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Izraeli rakétákat semmisített meg a szíriai légierő Damaszkusz fölött - jelentette az arab ország állami médiája. Egy emigráns szervezet szerint a légicsapásokban meghaltak szíriai katonák. Aknamentesítési munkálatokon dolgozó tíz munkást gyilkoltak meg egy támadás során az észak-afganisztáni Baglán tartományban. Bűnösnek mondott ki a mexikói bíróság egy férfit, akit azzal vádoltak, hogy társával együtt meggyilkolta az AFP francia hírügynökség egyik újságíróját - jelentette be a latin-amerikai ország főügyészsége. Legkevesebb 27-en haltak meg villámcsapásokban az India keleti részén található Nyugat-Bengál államban - közölték helyi tisztségviselők. Ketten meghaltak, miután egy furgon a tilos jelzés ellenére vonat elé hajtott egy soproni vasúti átjáróban kedden - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Kigyulladt egy villanymozdony a zalaszentiváni vasútállomáson, a lángok elérték a felsővezetéket is, a vasúti forgalom a tűz miatt leállt. Átadták az M85-ös számú gyorsforgalmi autóút Csorna-nyugat és Balf csomópont közötti 2,5 kilométer hosszú szakaszát. A részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott védőjét, Willi Orbánt választották a szezon legjobbjának az RB Leipzig szurkolói. A 63 kilogrammos Özbas Szofi kikapott a vigaszágon, így hetedik lett a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon.