Karácsony és a Budapest–Tel-Aviv-tengely

Karácsonnyal nagyon elégedetlen Háttérhatalom Gyuri bácsi. Legalábbis a telefonomra telepített Pegasus app ingyenes változata alapján hozzám befutó infók szerint.

Nyílt Társadalom Gyuri bá’ és persze a világ baloldali vezetői is aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy Budapesten rosszul mennek a dolgok. Szerintük Karácsony főpolgármesteri tevékenysége rontja miniszterelnök-jelölti kampányát. Aggasztó, hogy Pesten a gyalogosok csak bozótvágóval tudnak áthatolni a méhlegelőkön, a csúcsforgalomban metrópótló buszok szorulnak be két útfelbontás közé, miközben már keresztben is lesz biciklisáv a nagykörúton.

A világ vezetői és NGO Gyuri bácsi is osztja azt a véleményt, hogy Karácsonynak esik a népszerűsége, ezért be kellene állnia a kampányba, mint kocsisornak a Blahán. Hiába dobták fel neki a szivárványszínű labdát, amely alapján Magyarországot Homofóbiára kellett volna átkeresztelni, Karácsony az LMBTQ-botrányt sem csapta le. Most a kémbalhét is csak ímmel-ámmal vállalja fel. Pedig milyen ritka a történelemben a Budapest–Tel-Aviv-tengely, ugye? Ki kéne használni az ilyen ziccert!

Olvastam nemrég egy meghekkelt brüsszeli telefaxban, amelyen ujjlenyomatot hagyott egy Moszad-ügynök, hogy Karácsony túl gyenge vezető. Sajtótájékoztatóin bohócot csinálnak belőle az újságírók, egyszerű kérdésekre sem tud válaszolni. Elkerülhetetlen a politikai változás, mint Gyurcsány Ferenc találkozása Zacher Gáborral. Nem lehet halogatni tovább. Karigerinek ki kellene bújnia a Facebook-posztjai mögül, mert így Határok nélküli Gyuri bácsiék sem tudnak vele mit kezdeni, pénzkidobás egy ilyen jelölt.

Aztán a végén elő kell venni Dobrevet, hogy ő szálljon szembe Orbánnal. Mondjuk, Gyurcsány felesége – már csak családi alapon is – jobban kezelné a kémbotrányt.

