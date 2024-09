Karácsony eljutott oda, hogy kell a szakértelem a fővárosi cégek vezetéséhez

A lap rámutatott , ősszel esedékes az új Fővárosi Közgyűlés megalakulása, és a hírek szerint a főpolgármester is úgy ítéli meg, hogy voltak az előző években visszás jelenségek, amelyek ráéghetnek. Nem kizárt, hogy Karácsony Gergely ezért jelentette be a múlt héten, hogy nyílt pályázatot ír ki minden fővárosi cég valamennyi igazgatósági és felügyelőbizottsági posztjának betöltésére, valamint az olyan cégvezetői pozíciókra, ahol a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik a kinevezés.

