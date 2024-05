Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Spanyol szövetségesének üzent Orbán Viktor Sok patrióta harcosra van szükségünk Európában - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetében, amelyet a jobboldali spanyol Vox párt EuropaViva24 elnevezésű politikai nagygyűlésén vetítettek le Madridban vasárnap. A földön termő eper is elérhető + videó Kisebbek a szemek, de zamatosak! A tavalyi átlagos év után a szokásosnál két héttel korábban, április végén indult a hazai szamóca-szezon. A termelőknek a korai érés nem feltétlenül kedvez, mert a hazai termés megjelenése idején még tart az importáruk dömpingje.