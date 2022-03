Karácsony egyszemélyi döntése nyomán építik be az óbudai Mocsárosdűlőt

Megosztás itt:

Bús Balázs úgy fogalmazott: a Mocsárosdűlő védett területéből Karácsony Gergely egyszemélyi döntéssel egy 2,5 hektáros részt pályázat nélkül, fű alatt átjátszott egy Zabszalma nevű zuglói alapítványnak, akik ott lovardát működtetnének.

hirdetés

A képviselőjelölt kiemelte, hogy

ezt úgy tette meg a főváros első embere, hogy sem a helyi önkormányzatot, sem a helyieket nem tájékoztatták erről.

Bús Balázs hangsúlyozta azt is, hogy egyébként az új lovardához semmilyen közműszolgáltatás nem áll rendelkezésre. Mint mondta, mobil infrastruktúrát és konténerépületeket helyeznének el, azokban lennének a lovak, az öltözők, a mosdók, valamint az irodák is,és a környéken lakók okkal félnek a zajtól, a portól, az ideáramló és parkoló autóktól, a zöldterület megszűnésétől.

Amúgy a helyszíntől pár száz méterre, nem természetvédelmi területen évtizedek óta működik egy lovarda, az Aranypatkó, ezért nem tudni, mi szükség egy újabbra

– emelte ki Bús Balázs. A képviselőjelölt emlékeztetett arra is, hogy 2018 óta, még az ő vezetése alatt rendelte el és a jelenlegi önkormányzati vezetés helyben is hagyta a Mocsárosdűlő védett területté nyilvánítását.

hirdetés

A Mocsárosdűlő ügyéről korábban a Metropol kiemelte, hogy Kiss László III. kerületi polgármester korábban azt állította; még csak kérés sem érkezett hozzá a Mocsárosdűlő beépítése kapcsán, de ezt megcáfolta többek között Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója is.

Kiss Lacival megvan a deal, itt pedig lakások lesznek

– mondta Barts a december 3-án közzétett Anonymus-videó szerint. Úgy tudni, a fenti mondat 2021. május 5-én, a fővárosi vagyonkezelő Attila úti épületében hangzott el, ahogy az is, hogy Kiss László már rá is bólintott a beépítésre, és „a terület árazása folyamatban van”. A Metropol kiemelte azt is, hogy Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere január 9-én tett közzé egy nyílt levelet Karácsony Gergelynek címezve, amelyben a Mocsárosdűlő megvédését kéri. Ebben leírja, hogy

Óbuda lakosságát hónapok óta bizonytalanságban tartja a kerület baloldali városvezetése a területtel kapcsolatban, és arra kéri a főpolgármestert, hogy a Mocsárosdűlő teljes egészére terjessze ki a „zöld közpark” besorolást.

Ugyan tavaly december 20-án a III. kerületi képviselő-testület – a polgári frakció javaslatára – a Mocsárosdűlő területének 70 százalékát visszaminősítette természeti területté, azonban 268 000 négyzetméter továbbra is beépíthető.

A Bús Balázs által kezdeményezett rendkívüli testületi ülés 9 órától kezdődik, a fejleményekről lapunk is beszámol majd.