Karácsony cáfol, később derülhet fény arra, hogy ki kicsodát léptet vissza

Várhatóan csak holnap lesznek érdemi információk arról, hogyan léptethetik vissza egymás javára jelöltjeiket a szocialisták és az LMP. Sajtóhírek szerint néhány helyen már megtörténtek az ajánlatok, de Karácsony Gergely MSZP-s miniszterelnök-jelölt ezeket az értesüléseket cáfolta. Az LMP a Jobbikot is bevonná de Vona Gábor kitart amellett, hogy a Jobbik az összes választókörzetben képviselteti magát vasárnap.

Kézfogással köszönte meg a DK képviselője, hogy Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom Párt (Moma) elnöke őt támogatja visszalépésével Budapest Terézvárost és Erzsébetvárost magába foglaló 5. számú választókerületében.

Közben meg nem erősített sajtóhírek szerint több választókerületben megszületett az egyezség az MSZP-Pérbeszéd és az LMP között. Csepelen és Soroksáron, illetve Szegeden a szocialisták jelöltjei, Bangóné Borbély Ildikó, illetve Szabó Sándor kapott nagyobb esélyt arra, hogy legyőzze a kormánypárti jelöltet. Budapest belvárosában és Gödöllőn az LMP képviselői, Csárdi Antal és Lengyel Szilvia maradt talpon. Budapest belvárosában a Momentum elnöke, Fekete-Győr András után V. Naszályi Márta is visszalépett Hollik István kihívói közül.

Frissítés:

Karácsony Gergely az MSZP-PM miniszterelnök-jelöltje kedden délután tette ki a közösségi oldalára, hogy nem történt megegyezés a felek között. Azt írta: „Senki nem örülne jobban az ellenzéki megállapodásnak, mint én, ám az Indexen megjelent hír az LMP és az MSZP közötti megállapodásról sajnos kacsa. A két párt nem tárgyalt ma egymással, sőt eleve nincs is érdemi tárgyalás a pártok között. A mi ajtónk továbbra is nyitva áll, ám a sajtón keresztüli nyomásgyakorlás nem járható út”

Az Együtt elnöke, aki már korábban visszalépett a belvárosi körzetben, bejelentette: a csepel-soroksári és a XVI. kerületet magába foglaló választókörzetet kérik a MSZP–Párbeszéd szövetségtől. „Csepel evidencia, hiszen Szabó Szabolcs már bebizonyította, hogy képes legyőzni Németh Szilárdot, más ilyen jelölt nem volt még. Vajda Zoltán szintén ilyen evidencia számunkra, hiszen nemcsak hogy végigdolgozta az elmúlt négy évet rendkívül hatékonyan, hanem minden egyes kutatás azt hozta ki, hogy ő az egyetlen, aki képes leváltani Szatmáry Kristófot” – fogalmazott Juhász Péter.

Az ellenzék közben tovább egyeztet.

A koordinációs tárgyalásokról nem árult el részleteket az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, de azt nem zárta ki, hogy szerdára végleges megállapodás jöhet létre. „Hivatalosan nem tárgyalunk az LMP-vel, de annak érdekében, hogy több helyen megoldás legyen, készek vagyunk újabb lépéseket tenni, és harminchat órán belül ezeket meg is fogjuk tenni” – jelentette ki Karácsony Gergely.

A DK szóvivője szerint az MSZP-nek, a DK-nak és a LMP-nek közösen, mind a 106 körzetben meg kell találnia a kompromisszumos jelöltet. „Az LMP 11 mandátumot ajándékozott a Fidesznek, hogy önállóan indul, remélem, most átérzik ennek a történelmi felelősségét” – jegyezte meg Gréczy Zsolt.

Az LMP társelnöke a Jobbiktól is visszaléptetéseket vár. „Nekem többször megerősítették, hogy ragaszkodnak a 106 jelölthöz, kíváncsi vagyok, ez változik-e. Örülnék neki, mert nagy előrelépést jelentene az egész ellenzéki oldalnak. Külön a baloldallal is folytatunk megbeszéléseket, ezeknek az eredményét külön be fogjuk mutatni, amint létrejönnek” – nyilatkozta Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje.

A Jobbik vezetője mindenkit szavazásra buzdít, Vona Gábor ugyanakkor hozzátette: pártja nem vesz részt az ellenzéki koordinációban. „106 képviselővel tudjuk ezt a kormányt leváltani. Az erőt az erővel lehet leváltani. A Jobbik visszalépése nem jelentené azt, hogy a Jobbik szavazói automatikusan a baloldali jelöltekre szavaznának át” – közölte a pártelnök.

Közben a Medián friss felméréséből kiderült, hogy a kormányváltást akaró választók 67 százaléka szeretné, ha az esélytelenek visszalépnének a legesélyesebb ellenzéki javára az egyes választókerületekben, és az összes kormányváltó 13 százaléka utasította csak el a visszalépéseket.