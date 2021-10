Karácsony bukása miatt széteshet az MSZP

Megosztás itt:

Akár ketté is szakíthatja az eleve megtépázott MSZP-t, hogy az általuk támogatott Karácsony Gergely pénteken visszalépett Márki-Zay Péter javára, így ő vagy Dobrev Klára lesz a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje. − A tagság megosztott, így a párt vezetése sem foglalhat állást Dobrev Klára vagy Márki-Zay mellett – ismerte el a HVG-nek a szocialisták társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a szocialista szavazók egy része Dobrev, más részük, főleg a fiatalok inkább Márki-Zay felé hajlanak, megint mások pedig otthon maradnak majd, mert Karácsony nincs a szavazólapon. Elmondta: az MSZP továbbra is minden erőforrásával támogatja az előválasztási folyamatot, aktivistákkal, szavazatszámlálókkal segít, és a székházát is rendelkezésre bocsátja.

Az állítólagos semlegesség ellenére ugyanakkor számos egykori és jelenlegi szocialista prominens bejelentette, hogy Karácsony Gergely kérése ellenére Dobrevet támogatja.

A politikából már kiszállt, most mégis állást foglaló Gőgös Zoltán, az MSZP volt elnökhelyettese, illetve Nemény András, a párt alelnöke már pénteken jelezte, hogy a DK jelöltje mögé állnak az előválasztás második fordulójában. „Meg kell oldani az önkormányzatok finanszírozását, hogy segíthessenek az emberek mindennapi problémáinak megoldásában. Erre kértem Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltet, aki ígérete szerint miniszerelnökként partner lesz ebben. Én pedig azt ígértem neki, hogy támogatom az előválasztás második fordulójában, hogy aztán be tudja váltani az ígéreteket” – írta közösségi oldalán Nemény.

Szombaton pedig Hiller István, az MSZP egykori elnöke, most választmányi elnöke nyilatkozta a Népszavának, hogy Dobrevet támogatja. – Baloldali ember vagyok, egy magyar szociáldemokrata. Az én választókerületemben több párt, így a DK is támogatott. Segítettek, aláírást gyűjtöttek, részt vettek az előválasztás lebonyolításában. Én 84 százalékot szereztem. Márki-Zay mozgalma az ellenfél jelöltjét támogatta. Az én döntésem ebből a szempontból világos – fogalmazott a lapnak Hiller István.

Utána Kazincbarcika MSZP-s polgármestere, Szitka Péter tette le a voksát a DK jelöltje mellett. „Az elmúlt hetek tanulságosak voltak. Dobrev Klára járt nálam. Átbeszéltük, hogy miniszterelnökként partnere lesz az önkormányzatoknak, így Kazincbarcikának is. Támogatom a második fordulóban” – közölte közösségi oldalán Szitka. Sőt, még Karácsony pártjának, a Párbeszédnek a szóvivője is a DK jelöltjére szavazott. „Én már le is adtam a szavazatom a Móricz Zsigmond körtéren, és Dobrev Klárát támogattam az előválasztás második fordulójában” – írta Barabás Richárd, hozzátéve, hogy „Péternek pedig sajnos mára azt sem hiszem el, amit kérdez”.

Mindeközben a Bajnai-kormány egykori pénzügyminisztere, a Dobrevet szintén nyíltan támogató Oszkó Péter nemes egyszerűséggel futóbolondnak nevezte Márki-Zay Pétert. – Felháborítónak tartom, hogy ennek a futóbolondnak az elmaradt elszámoltatásról szóló, alantas rágalmai folyamatosan megjelenhetnek és annak még bárki nyilvánosságot ad – fejtette ki Oszkó egy Facebook-kommentben.

Szerinte „nem is kell a korábbi, mondjuk a gyerekbántalmazást propagáló kijelentéseit idézni, elég csak belehallgatni abba, amit nap mint nap beszél. Nem kell őt lejáratni, gyorsabban megteszi maga". Utána az LMP egykori elnöke, alapítója is lesújtó véleményt fogalmazott meg Márki-Zayról. „Akkor most, ha jól látom, egy bírákat listázó, ellenfeleit lebuzizó ember az aktuális messiás, aki helyreállítja a jogállamot és mindeközben az egykulcsos adórendszer megtartásával igazságot tesz” – fogalmazott Schiffer András.

