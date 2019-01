Karácsony: Budapestnek vissza kell kerülnie az Unió térképére

Nyitott városvezetést, zöldebb fővárost és a közlekedési problémák megoldását is kitűzte célul Karácsony Gergely. A Párbeszéd társelnöke és főpolgármester-jelöltje szombati programismertetőjén azt is mondta: vissza kell kerülnie Budapestnek az unió térképére.

Zöldebb, tisztább levegőjű fővárost és kreatívabb városvezetést hozna létre Karácsony Gergely. A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje tízpontos javaslatcsomagban foglalta össze programját, és azt, hogy min változtatna a jelenlegi állapotokon. A nyitott városvezetést is célul tűzte ki a jelölt, ami azt jelentené, hogy a fővárosi lakosok véleményezhetnék a meghozott döntéseket, de újakat is javasolhatnának. Tisztább levegőt is szeretne Karácsony Gergely és szorosabb kapcsolatot az unióval.

Tele van az uniós intézményrendszer olyan támogatási formákkal, amihez nem kell Orbán Viktor. El kell érnünk azt, hogy ezek a formák növekedjenek. El kell érnünk azt - az európai parlamenti választásokban erről sokat kell majd beszélnünk -, hogy ha már az unió a jogállami feltételekhez köti az uniós támogatásokat, akkor azok a városok, amelyek megfelelnek a jogállamiság kritériumainak, azok kapják meg közvetlenül, a saját kormányuktól függetlenül azokat a pénzeket – mondta Karácsony Gergely.

A Demokratikus Koalíció is Karácsony Gergely jelölését támogatja a baloldali előválasztáson. Ezt Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke jelentette be Facebook-oldalán. Az előválasztás első fordulójában az MSZP-s Horváth Csaba lesz Karácsony ellenfele. A szocialista politikus egyébként több ajánlást gyűjtött a zuglói polgármesternél. Az előválasztási kampányba Bajnai Gordon is beszállt, a volt miniszterelnök videóüzenetben tette közzé, hogy a Párbeszéd társelnökére szavaz majd, mivel szerinte Karácsony Gergely már Zugló polgármestereként bizonyította rátermettségét a főpolgámesteri posztra.

Ha elegen megyünk el az előválasztáson szavazni, akkor esélyünk van hogy a legjobb, a legesélyesebb jelöltet válasszuk ki. Én is el fogok menni, és azt is elárulom: Karácsony Gergelyt fogom támogatni. Gergely politikusi pályafutása és az elmúlt 5 évben szerzett polgármesteri, vezetői tapasztalata, amikor Zuglót ellenszélben is sikeresen vezette alkalmassá teszi őt arra, hogy kihívja Tarlós Istvánt – mondta üzenetében Bajnai Gordon.

A január 28. és február 3. között tartott előválasztáson a választópolgárok személyesen 33 helyszínen adhatják le szavazataikat, hét forgalmas csomópontban felállított sátorban és huszonhat partirodán.