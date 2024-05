Karácsony a svédekkel példálózik, pedig Stockholmban imádják a kikötők hangulatát

Karácsony Gergely és csapata az elmúlt években több alkalommal is Svédországot hozta fel mintaként egy-egy döntés előtt. A Vision Zero koncepciót annak kapcsán említette a főpolgármester, hogy szeretné nullára csökkenteni a városban közlekedési balesetben elhunytak számát, a magát szerényen csak várostervezőnek tartó, valójában Karácsony Gergely kabinetfőnökeként dolgozó Balogh Samu pedig Stockholm mintaszerű barnamezős fejlesztéséről írt.

Karácsony Gergely többször is hivatkozott városvezetési témákban a svéd példákra, ám úgy tűnik, egy nagyon fontos területen nem veszi figyelembe a stockholmi modellt – ami még a skandinávokat is alaposan meglepte.

