Karácsony a főváros csődjét leplezi a rákosrendezői balhéval

A területre tervezett Grand Budapest projekt akadályozásával és a terület körül kialakult politikai hisztériakeltéssel a főpolgármester láthatóan arról igyekszik elterelni a figyelmet, hogy az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodásának következményeként Budapest továbbra is a csőd szélén táncol, a 2025-ös évben a főváros a fizetésképtelenséget is csak a szolidaritási adó be nem fizetésével tudta elkerülni – olvasható a napilapban.

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy korábban Karácsony Gergely zuglói polgármesterként, majd főpolgármesterként is támadta a Városliget fejlesztését. Akkor azt állította, hogy a kormány tönkreteszi az akkorra vállalhatatlan állapotúvá vált Városligetet. A politikus hisztériakeltésbe kezdett, és minden eszközt megragad azért, hogy elgáncsolja a Liget projektet. A Városliget felújítása kapcsán Karácsony a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum megépítése ellen is szót emelt. Ma pedig már látszik, hogy a projekt nemzetközi szintű elismerésnek örvend.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Világgazdaság, Hatlaczki Balázs