2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Karácsony: 2018-tól Magyarország egy békésebb ország lehet

Hír TV

2018. január 1., hétfő 10:44, frissítve: hétfő 10:49

2018-tól az év minden napja olyan nyugodt lehet, mint az ünnepek idején – ígérte újévi üzenetében Karácsony Gergely.

A Párbeszéd társelnöke, aki az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Facebookon tette közzé a videót, amin arról beszél, hogy készen áll arra, hogy egy ilyen békés Magyarországért dolgozzon.

 

Az ellenzéki politikus szerint sok olyan európai ország van, ahol a politika háborúzás helyett a békét építi, és az emberek mindennap olyan békességben élnek, mint az év végi időszakban.

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Karácsony GergelyPárbeszéd

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