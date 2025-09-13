Keresés

Híradó
2025. 09. 13. Szombat
Belföld

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

2025. szeptember 13., szombat 10:53 | Magyar Nemzet
űrkutatás NASA Népszava Bohár Dániel Kapu Tibor

Bohár Dániel szerint Kapu Tibor egy olyan elismert szakember, akit a NASA tartott tökéletes jelöltnek.

  • Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel. A riporter a közösségi oldalán közzétett videóban bejátszott egy részletet egy beszélgetésből, amelyben az hangzik el a Népszava egyik munkatársának a szájából, hogy  Nem nagyon tud a világról semmit, teljesen jó, hogy ott elbohóckodjanak vele a következő egy évben.

Elhangzik az is: Egy tudományosan, egy szakmailag is méltó embert kellett volna odaküldeni. Tehát akinek valami köze van egyáltalán az űrkutatásnak bármelyik szegmenséhez, de Kapu Tibornak nulla, semmilyen kapcsolódása nincs.

Bohár Dániel azonban felhívja a figyelmet: Az a helyzet, hogy Kapu Tibor Magyarország büszkesége. Éveket, elképesztő mennyiségű munkát, energiát tett bele, hogy ő legyen a második magyar, aki járt az űrben. Kapu Tibor egy olyan elismert szakember, akit a NASA tartott tökéletes jelöltnek. A NASA, amiről talán már ti is hallottatok, népszavások. Kapu Tibort a magyar emberek tisztelik. Titeket pedig szánnak.

Fotó: MTI

 

