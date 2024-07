Káosz a kánikulában: még két hétig áll a 4-es és a 6-os villamos közlekedése a felújítási munkálatok miatt + videó

Andó Gergely - közlekedésmérnök, szakújságíró: "Sajnálatos módon a 4-es-6-os villamos olyan nagy forgalmú járat, hogy pályáját az átlagnál is nagyobb mértékben koptatja. Ez szükségessé teszi egyes szakaszainak a felújítását egymástól akár függetlenül is, ezért van az az érzete a lakosságnak, hogy a 4-es-6-os villamos minden nyáron felújítás alatt áll. Mindig egy másik szakaszon találnak olyan kritikus hibát, amit javítani szükséges a forgalom biztonságossá tartása érdekében."

