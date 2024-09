Kánikulában kezdik az iskolát a diákok, 36 fok is lehet országszerte + videó

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint utoljára 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberre is kitartott a hőség. Azt írták: az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványianyag- és vitaminbevitelre van szükségük.

