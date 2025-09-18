Keresés

Belföld

Kamu casting? Magyar Péter már előre leosztotta a lapokat

2025. szeptember 18., csütörtök 07:35 | Magyar Nemzet
Hiába hirdette meg a Tisza Párt képviselőjelölti castingját, a hírek szerint Magyar Péter már rég eldöntötte, kik indulhatnak az egyéni körzetekben – hívei így csak statiszták voltak a nagy átverésben.

Egyre nyilvánvalóbb a káderhiány a Tisza Pártnál, aminek a legújabb bizonyítéka, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Még júliusban a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán jelentette be Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás.

Azonban a Tisza Párt már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre. Magyar Péter az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

