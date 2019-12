Kampányt indít a PMRFK a biztonságos adventért

Több magyarországi határszakaszon is növekszik az illegális migránsok aktivitása- mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György közölte: növekedés figyelhető meg a horvát-magyar, a román-magyar és az ukrán-magyar határon is. 80 külföldit tartóztattak fel az elmúlt 24 órában a Bács-Kiskun megyei határszakaszon szolgálatot teljesítő egyenruhások. Nem hiszi a Jobbikos Szabó Balázs, hogy politikai karrierjébe kerülne az, hogy három turista megverésével vádolják. Az újpesti ellenzék nem kívánta kommentálni az esetet, a helyi Fidelitas szerint azonban el kell határolódni Szabó Balázstól. Sem az országos politikában, sem az újpesti közéletben nincs helye Szabó Balázs jobbikos képviselőnek – mondta Ozsváth Kálmán fideszes önkormányzati képviselő. Veszélyben a Váci Dunakanyar Színház jövője - nyilatkozta Hír TV-nek az intézmény vezetője. Kiss Domonkos Márk ezt arra alapozza, hogy a város újonnan megválasztott ellenzéki polgármestere közösségi oldalán azt írta: nem lesz pénze a színház támogatására. Az unortodox gazdaságpolitikának köszönhetően mindenki nyert, de főleg a szegények - mondta a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a Hír Tv A Nyolcas című műsorában. György László arról beszélt, hogy a válság hatására 2007 és 2009 között, majd az ezt követő intézkedéseknek köszönhetően a legtöbbet a legszegényebbek veszítették. A közbeszerzési átláthatóságban Magyarország Európa élvonalában áll - jelentette ki a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Bayer show-ban. Rigó Csaba kiemelte: a hatóság feladata, hogy a szigorúan szabályozott közbeszerzési folyamatokat felügyeljék. A hűséget próbálják meg ma kiölni az emberekből, azt akarják elérni, hogy mindent felejtsünk el, dobjunk ki, újat használjunk és újat vegyünk mindenből, legyen az barátság, házasság, párkapcsolat, vagy nemzet és kereszténység - mondta Soltész Miklós. A klímaváltozás komoly és növekvő probléma - jelentette ki a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóság vezetője a Kossuth Rádióban. Kőrösi Csaba elmondta, a klímaváltozást kialakító tényezőket ismerjük; egy összetett rendszer egyensúlyát billentettük ki, azonban azt is tudjuk, hogy ezt hogyan lehet megállítani. Az idei év áttörést jelentett a magyar-amerikai kapcsolatokban - nyilatkozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke Washingtonban tett látogatása alkalmából. Varga Zs. András alkotmánybírót választották a Velencei Bizottság alkotmánybírósági albizottságának alelnökévé. A koalíciós szerződés melletti kiállásra és a közös kormányzás folytatására ösztökélik a német Kereszténydemokrata Unió vezetői a Német Szociáldemokrata Pártot, amely új vezetőséget választott vasárnap véget ért kongresszusán. Vizsgálat indult Párizsban Emmnauel Macron francia államfő egyik legfőbb szövetségese, a centrista Demokrata Mozgalmat vezető Francois Bayrou ellen a pártja feltételezett európai parlamenti fiktív asszisztensi állásai ügyében. Több mint ezer ember vonult az utcára a fehérorosz fővárosban, Minszkben, hogy tiltakozzon az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok szorosabbra fűzése ellen. A konzervatív párti brit kormány által tervezett új szabályozással garantálható a bevándorlás csökkenése - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök a Sky News-nak. Irán jövőre igyekszik csökkenteni az ország függését az olajból származó bevételektől, hogy ezzel is enyhítse az amerikai szankciók következményeit - jelentette be Haszan Róháni iráni elnök. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet létesítményeire, miután a térségből a zsidó állam déli területét három rakétával megtámadták - közölte az izraeli hadsereg. Egyelőre nem tudni, terrorcselekmény volt-e a floridai bázison történt lövöldözés - közölte az amerikai védelmi miniszter. Észak-Korea ENSZ-nagykövete New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, és hosszú megbeszélésekre sincs szükség Washingtonnal. Aggodalmát fejezte ki az ENSZ líbiai különmegbízottja a líbiai egységkormány ellen harcoló Halífa Haftár tábornok milíciáinak nyújtott orosz katonai segítség miatt. Hat személyt vettek őrizetbe Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi gázrobbanással kapcsolatban - közölte a szlovák rendőrség. Tízre emelkedett az odesszai gazdasági, jogi és vendéglátóipari szakközépiskolában szerdán kitört tűz halálos áldozatainak száma. Legkevesebb 43-an meghaltak egy indiai piacon kitört tűzben. Újdelhiben 25 tűzoltóautó segítségével oltották el a tüzet, 56 embert pedig ideiglenesen evakuáltak a környékről. Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok mérgező füstfelhőről számoltak be. Egymás szolgálata és az irgalmasság jelentőségéről beszélt Ferenc pápa advent második vasárnapján, amely december 8-án egybeesik a szeplőtelen fogantatás ünnepével. Árokba csapódott egy autó Szőlősgyöröknél. A jármű egyik utasa a helyszínen meghalt - közölte a rendőrség a honlapján. A magyar női kézilabda-válogatott 34:26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságon. A Telekom Veszprém 29:18-ra győzött a MOL-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda NB I-ben. Szalontay Sándor magyar csúcsot elérve ötödik helyen végzett férfi sprintben a pályakerékpáros világkupa új-zélandi állomásán. A szombati után a mai 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának sanghaji állomásán, míg öccse, Liu Shaoang ezúttal 1000 méteren szerzett ezüstérmet. Késely Ajna (400 méter gyors), valamint a férfi 4x50 méteres vegyesváltó is bejutott a döntőbe a Glasgow-ban zajló rövidpályás Európa-bajnokság zárónapján.