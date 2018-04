Kampányfinis: Fásy Ádámot és egy Ferrarit is bevetett a Fidesz

Bulizással zárta a kampányt több fideszes politikus is. Orbán Viktor ügyvédje Fásy Ádámmal énekelt mulatós slágert, Óbudán pedig egy tűzpiros Ferrarit is bevetettek. Hivatalosan egyik eseményt sem kampány-rendezvényként hirdették.

„Megfogadtuk, hogy ma nincs kampány ugye? Így van, ez nem kampányrendezvény. Szeretnénk önöket, benneteket szórakoztatni – emelte ki Fásy Ádám.

A választás előtti napon rendezték meg Fásy Ádám Zeneexpresszének 18. születésnapját a Klauzál Téren. Az eseményen a kerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje, és Orbán Viktor ügyvédje, Bajkai István is fellépett.

Bajkai először zongorán csillogtatta meg a lírai oldalát. Két dal után a Bajkai Istvánt 30 éves jó barátként felkonferáló Fásy Ádám is csatlakozott, ekkorra már az alpolgármester is mikrofont ragadott. A Fásy–Bajkai-duó még ezután is tudta emelni a tétet és Fásy Zsüliettel kiegészülve hárman folytatták.

Tűzpiros sportkocsi

Pár kilométerrel arrébb, a III. kerületben is finishez ért a kampány. A békásmegyeri lakótelep melletti parkban bohóccal, pörköltfőző versennyel és Menczer Erzsébet fideszes jelölttel várták az érdeklődőket. A fő attrakció viszont egy Ferrari volt, amivel fotózkodni is lehetett, a legszerencsésebb pedig tombolán egy tesztvezetést is nyerhetett a tűzpiros sportautóval, de táncosok is szórakoztatták az látogatókat.

A III. kerületben egyébként az utolsó pillanatban lépett vissza az LMP-s jelölt, így a Jobbikon kívül az egész ellenzék felsorakozott MSZP–Párbeszéd jelöltje mögött. A fideszes jelölt szerint a jó emberek így is úgy is a Fideszre szavaznak. „Összenő, ami összetartozik, nincsen új a nap alatt, a Soros-terv végrehajtásáért az ellenfeleim bármire képesek. Döntsön holnap a nép. Én azt gondolom, hogy minden magyar érzésű jó ember tudja, hogy hova kell tenni az X-et” – emelte ki a képviselőjelölt.

Mellár is benézett

Pécsen a választás előtti utolsó napon tartották a kertváros napot, a közpénzből szervezett bulit a Fidesz helyi jelöltje nyitotta meg. Itt is a szórakozásé volt a főszerep.

„A nap, amikor együtt vagyunk, megismerjük egymást, és jól szórakozunk. Ez a mai nap a szórakozásról szól. Jó bulit kívánok, hajrá Kertváros” – emelte ki Csizi Péter országgyűlési képviselőjelölt.

Az ingyenes eseményen megjelent a kerületben jó esélyekkel induló független Mellár Tamás is.