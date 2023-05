Kammerer Zoltán olimpiai bajnok lett Göd új polgármestere

Napindító - A meddőség genetikai hátterének vizsgálata

Becslések szerint minden ötödik párt érint Magyarországon a meddőség, de akár ebben segíthet is a kariotipizálás. Hogy miről is van szó? Arról Dr. Árvai Kristóf, a Vascular Diagnostics genetikusa számolt be részletesen a Napindítóban.