Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó

A Tisza Párt elnöke kedden azt híresztelte, hogy a miniszterelnök éppen luxusnyaraláson vesz részt.

És elnézést, hogy önökhöz beszélek, akkor beszélek a miniszterelnökhöz, bár ő éppen valami 30 milliárdos jachton ringatózik és közben helles dobozos kávét iszik – jelentette ki Magyar Péter.

Az ellenzéki politikus amellett, hogy nem mondott igazat, a politikai tájékozatlanságát is leleplezte. A miniszterelnök ugyanis az emlegetett időpontban éppen online tanácskozáson vett részt az Európai Unió 27 tagállamának vezetőjével.

A politikus úgy emlegetett luxusnyaralást, hogy a nyár folyamán olyan programokon vett részt, amit kevesen engedhetnek meg maguknak. Például kisgéppel repülőzött. Posztolt arról is, hogy kvadozik. Bukósisak nélkül. Elektromos szörfdeszkán piheni ki fáradalmait, vagy éppen a tengerparton pózol.