Kálló: Ellenségnek tekintettek, megpróbáltak ellehetetleníteni

Továbbra is reménykednek abban, hogy Orbán Viktor elfogadja a nyilvános vitára való felkérésüket, de már csak 24 óra van hátra a megadott határidőig.

A Független Diákparlament szóvivője szerint kiábrándító volt a vele készült Echo TV-s interjú. Kálló Dániel Egyenesen című műsorunkban azt mondta: azért ment oda, hogy az oktatás helyzetéről beszéljen pártpolitikától függetlenül, mert ahhoz nekik semmi közük, de ellenségnek tekintették, és megpróbálták hitelteleníteni. Továbbra is reménykednek abban, hogy Orbán Viktor elfogadja a felkérésüket a nyilvános vitára, de már csak 24 óra van hátra a megadott határidőig. Ha nem kapnak választ, akkor február 23-án újabb demonstrációt tartanak – mondta Kálló Dániel.

„Még optimisták vagyunk egyrészt, másrészt szeretnénk majd meglepők is lenni. Nem kell semmi borzalmas akcióra gondolni, például egy hamisított levél is körbejárt a Facebookon az egyik szervezőnktől, hogy le fogjuk kapcsolni az internetet az országban. Mi is néztünk, hogy mi tudunk ilyet, de jó, jó tudni. Tehát nem készülünk terrorista akciókra, az oldalon fogjuk közölni a további részleteket” – fogalmazott a szóvivő.