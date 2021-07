Kábítószerkereskedő-hálózatot számolt fel a KR NNI

Megszűnt a kötelező maszkhasználat, és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodába, étterembe, fürdőbe, strandra menni. Védettségi igazolvány nélkül látogathatók a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a szabadidős létesítmények és a kulturális rendezvények. Megszűntek az üzletekre vonatkozó korlátozások: a 10 nm/vásárlóról és a távolságtartásról szóló szabály. A családi és magánrendezvényeken 100, lakodalomban 400 fő vehet részt. Nem kell maszkot viselni a MÁV, a Volán és a BKK járatain és állomásain. Maradt a korlátozás a sport-, a zenés-táncos, a zárt térben és az 500 főt meghaladó, szabad téren tartott egyéb rendezvényeken. Sok édesanyának a megemelt csecsemőgondozási díj azt jelenti, hogy a korábbi bruttó fizetését kapja kézhez nettóban – mondta a Kopp Mária Intézet elnöke. Fűrész Tünde emlékeztetett: a CSED a szülést követő fél évig jár, és korábban a fizetés 70 százalékát jelentette. A koronavírus-fertőzöttek száma 183,4 millió, a halálos áldozatoké 3,96 millió világszerte. Megtették első űrsétájukat a kínai Tienkung űrállomáson tartózkodó kínai űrhajósok. Elvétette a leszállópályát és a földbe csapódott egy újonc katonákat szállító gép a Fülöp-szigeteken, 17 ember meghalt, eddig 40-et kimentettek. Lezuhant egy magánrepülőgép Haitin, mind a hat utas meghalt, köztük két amerikai misszionárius. A magyar állam támogatásával kibővített katolikus napközis óvodát avattak Gyergyószentmiklóson. Ukrajnában szombatra mintegy hétszáz új koronavírusos beteget és több mint harminc halálos áldozatot jegyeztek regisztráltak. A horvát nem teszi kötelezővé a koronavírus elleni oltást, de azoknak, akik nem rendelkeznek védettségi igazolással, számos korlátozást vezet be – Jutarnji List. Átalakítják a német oltási programot a Delta variáns fenyegetése miat: akik az Astra Zeneca oltásának első adagját kapták meg, azok második dózisként Pfizert vagy Modernát kapnak. Kötelezővé tették minden felnőtt számára az új típusú koronavírus elleni védőoltás beadását Tádzsikisztánban. Az eddigi 10 ezer helyett 5 ezerre korlátozhatják a tokiói nyári olimpia nézőszámát a rekordmagas koronavírus-fertőzöttségi adatok miatt. Elsöprő többséggel újraválasztotta a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság párt kongresszusa Jaroslaw Kaczynski pártelnököt. Több ezren vonultak utcára Burkina Faso nagyvárosaiban, köztük a fővárosban, Ouagadougouban is, hogy az egyre romló biztonsági helyzet, az egyre gyakoribb és mind véresebb terrortámadások ellen tiltakozzanak. Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt. Fának hajtott egy biciklis éjjel Szegeden, a férfi a helyszínen meghalt. Álwebáruházak üzemeltetőit fogta el a rendőrség: a 11 elkövető több mint háromezer sértettnek 150 millió forint kárt okozott. Lezuhant egy vitorlázó repülőgép Apostag külterületén. Labdarúgó Eb, negyeddöntő: Dánia-Csehország 2:1; Anglia-Ukrajna 4:0 A Fucsovics Márton, Stefano Travaglia páros a második fordulóban búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól. Bőhm Csaba és a Bőhm, Tamás József, Koleszár Mihály alkotta magyar csapat is második helyen végzett a berni junior öttusa Európa-bajnokságon. Az összetett pontversenyben vezető Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte meg a Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérő edzését.