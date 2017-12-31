2017. december 31.,
vasárnap, Szilveszter napja

Kabinetiroda: a letelepedési kötvény befektetési ügy

Hír TV

2017. december 31., vasárnap 07:55, frissítve: vasárnap 08:35

Dömötör Csaba szerint az „elmúltnyolcév” miatt volt szükség a konstrukcióra.

Nem bevándorlási, hanem befektetési kérdés 20 ezer gazdag migráns magyarországi letelepítése - a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint. Dömötör Csabát a független Kész Zoltán kérdezte arról, hogy miért nem kezdeményezett nemzeti konzultációt a kormány a letelepedési kötvény vásárlóiról és családtagjaikról, ahogy azt korábban a kvótarendszerről tették.

Dömötör Csaba a főnöke által kitalált konstrukcióval kapcsolatban a 2010 előtti kormányokra mutogatott, szerinte miattuk volt szükség a konstrukcióra, amellyel Rogán Antal propagandaminiszter köre is milliárdokat kaszált.

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