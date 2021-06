Július 1-jétől jön az uniós védettségi útlevél

Felfüggesztették Molnár Gyula MSZP-s párttagságát, mert jövőre a DK támogatásával indul a választáson. „Akart a fene DK-s lenni” – reagált Molnár Gyula, és hozzátette: az MSZP ingyen adta őt oda a DK-nak – ATV Egyenes beszéd. Átfogó vizsgálatot tart az Oktatási Hivatal Karácsony Gergely szabálytalan egyetemi foglalkoztatása miatt – Origo. 30 éves villamosokat vesz a főpolgármester, a frankfurti járművekért a BKV 7,7 milliárd forintot fizet – Mandiner. Láng Zsolt: Karácsony Gergely nem a törvényt kerüli meg, hanem a demokráciát – Magyarország élőben. Félrevezető kampány folyik a pedofilellenes törvény ügyében, valójában jogi köntösbe bújtatott ideológiai hadjáratról van szó – jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Magyarország toleráns ország, a keresztény szabadság jegyében minden felnőtt úgy él, ahogy szeretne - jelentette ki Varga Judit a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Kacskovics Imre immunológus: biztosan lesz Magyarországon is negyedik hullám a delta variáns visszatérése miatt – Magyarország élőben. Magyarország az oltási program sikerével gazdaságilag is lépéselőnybe került - nyilatkozta Parragh László a Magyar Nemzetnek. Több mint 5,4 embert oltottak be Magyarországon, közülük csaknem 4,5 millióan már a második adag vakcinát is megkapták. A „nyelvvizsga-amnesztia” meghosszabbítását javasolja a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs a kormánynak. Augusztus 31-ig mintegy 50 ezren szereznének diplomát, közülük nagyjából 20 ezer hallgatónak nincs meg az ehhez szükséges nyelvvizsgája. A hónap elejétől újra lehet közgyűlést tartani a tagok személyes részvételével. 0,9%-ra emelte a jegybanki alapkamatot az MNB monetáris tanácsa. Július 1-re minden magyarországi fürdő megnyithat – Fürdőszövetség. Az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázaton 23 zalai pályázat volt sikeres, a vállalkozások összesen 9,350 Mrd Ft-hoz jutottak. „Az újabb nyugati szankciók és korlátozások nem fogják elérni a kívánt hatást” – közölte a minszki külügyi tárca. AZ EU, Kanada, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a Ryanair járatának májusban történt kényszerített leszállítása miatt vezetett be szankciókat Fehéroroszország ellen. Elfoglalták Afganisztán legfontosabb határátkelőhelyét a radikális iszlamista tálibok. Az Unió mára ideológiai viták túszává vált – reagált Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-posztjában. Szijjártó Péter: Ha nincs haladás az EU-bővítés terén, akkor az unió az Egyesült Királysághoz hasonlóan a Nyugat-Balkánt is elveszítheti. Globális fake news kampány zajlik, amellyel megpróbálják félrevezetni a széles közvéleményt a gyermekek védelméről szóló magyar törvénnyel összefüggésben – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. Az Európai Labdarúgó-szövetség nem engedi, hogy szivárványszínű díszkivilágítást kapjon a müncheni Allianz Arena a német és a magyar válogatott szerdai Európa-bajnoki mérkőzésén. Az UEFA vezetői helyes döntést hoztak, amikor úgy határoztak, hogy nem asszisztálnak a Magyarországgal szembeni politikai provokációhoz – jelentette ki Szijjártó Péter Luxemburgban. Az RMDSZ által jelölt Fábián Gyula ügyész, egyetemi előadó tanár lehet az ombudsman Romániában. Már több mint 179,1 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában fokozatosan lassul a járvány terjedése, stabilizálódni látszik a fertőzöttek száma. Estig Szerbia nagykorú lakosságának ötven százaléka megkapja a koronavírus elleni védőoltás valamelyikének legalább egy adagját - közölte a szerb egészségügyi államtitkár. Hollandia június 26-tól feloldja szinte valamennyi koronavírus elleni intézkedést, az azonban továbbra is érvényben marad, hogy az emberek között 1,5 méteres távolságot kell tartani. Szigorítanak a járványügyi előírásokon Új-Zéland fővárosában. Kolumbiában is elérte a százezret a koronavírus igazolt halálos áldozatainak a száma. Kubában előállították az első latin-amerikai koronavírus elleni védőoltásokat, melyek komoly hatékonyságot mutatnak a betegség ellen – jelentette be hétfőn a vakcinát kifejlesztő helyi laboratórium. Az amerikai igazságügyi minisztérium mintegy három tucatnyi weboldalt foglalt le, amelyek közül sok iráni dezinformációs tevékenységhez kapcsolódik. Japánban a fukusimai baleset óta először indítottak be egy több mint 40 éves reaktort. Észak-Korea közölte az Egészségügyi Világszervezettel, hogy 30 ezer ember tesztelése után sem talált egyetlen koronavírus-fertőzöttet sem. Kazahsztánban is kimutatták a koronavírus delta variánsát, a mutációt a fővárosban azonosították. Letartóztatással fenyegette meg a Fülöp-szigetek elnöke azokat, akik nem hajlandók beoltatni magukat az új típusú koronavírus okozta betegség ellen. A hőségriadóra való tekintettel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett strandok csütörtökig egy órával tovább (este 8 óráig) tartanak nyitva. Vízvételi és hűsítőpontokat állított fel Budapest legforgalmasabb helyszínein a Budapesti Közlekedési Központ, a járatokon pedig fokozottan használják a klímaberendezéseket. Hungarikum lett a máriapócsi nemzeti kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor, továbbá 11 új elemmel bővült a Magyar Értéktár. 36 magyar úszó és két nyílt vízi úszó indulhat a tokiói olimpián – döntött a Magyar Úszószövetség elnöksége. 4 év 3 hónap eltiltást kapott a 3-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnok kínai úszó, Szun Jang 2018-as doppingügye miatt. Kvótát szerzett a tokiói olimpiára a cselgáncsozó Tóth Krisztián, Ungvári Attila, Cirjenics Miklós, Csernoviczki Éva, Papp Réka, Karakas Hedvig és Özbas Szofi. Szudi Ádám és Ecseki Nándor is megnyerte első csoportmérkőzését az egyes selejtezőjében a varsói egyéni asztalitenisz Európa-bajnokság nyitónapján.