Július közepén kilenc nap alatt 22 országos és fővárosi melegrekord dőlt meg

Július 16-án is folytatódott a kánikula, hajnalban Lágymányoson 26,9 fokig hűlt a levegő, ami új fővárosi és országos hajnali melegrekordot is jelentett. A korábbi országos rekord 25,2 fok volt, amit Szegeden mértek, 2010-ben, a korábbi fővárosi rekord pedig 24,3 fok volt, amit szintén Lágymányoson mértek, még 2002-ben. Napközben ismét Kelebián volt a legmelegebb, itt 41,6 fokig melegedett a levegő hőmérséklete (a korábbi rekord 40,0 fok volt, amit Szerepen rögzítettek 1928-ban).

