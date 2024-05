Július elsejétől hatékonyabb lesz a betegellátás + videó

Rétvári Bence emlékeztetett Július elejétől fokozatosan vezetik be az egészségablak alkalmazáson belül a járó beteg rendelőkbe az időpont foglalási lehetőség, ami azt jelenti, hogy júliustól egyre több és több rendelőben a mobil telefonon keresztül az egészségablak applikációban is tudnak időpontot foglalni a páciensek.

Your browser does not support the video tag.