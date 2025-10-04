Juhász Péter videója is része volt a kormány lejáratását célzó álhírbotránynak + videó

Megosztás itt:

Németh Balázs: "A Szőlő utcai álhírbotrány hálózatának a része volt Juhász Péter is a gyanúk szerint, meg Látó János is, és ők ketten azok, akik először kitalálták, publikálták, a nyilvánosság elé tárták ezt a bizonyos Zsolt bácsis történetet. Tehát amikor azzal védekezik Juhász Péter, hogy ózdi gyermekotthonról - hazudott egyébként, és az ózdi gyermekotthonhoz társított Zsolt bácsi az valójában nem a Szőlő utcai javítóintézethez társított Zsolt bácsi, akkor egy óriásit kamuzik. De hát ezt már megszokhattuk. De része volt az ő videója annak a botránynak, amivel még egyszer mondom, a kormányt akarták elsöpörni."