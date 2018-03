Juhász megnevezte Orbán Ráhel tárgyalópartnereit

Válaszokat vár az Együtt a Nemzeti Turisztikai Ügynökség vezetőjétől arra, hogy a szervezet képviselője miért tárgyalt üzleti ügyről Orbán Ráhellel, a miniszterelnök legidősebb lányával.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A beszélgetésből a baloldali kispárt elnöke a napokban már közzétett egy rövid részletet. A politikus azt mondta, hogy egy hosszabb felvételt is nyilvánosságra hoznak.

A turisztikai ügynökség vezérigazgatója a közelmúltban maga árulta el, hogy az egyik fiatal tanácsadója Orbán Ráhel, akinek szakirányú egyetemi végzettsége van. Ám Guller Zoltán azt állította, hogy a miniszterelnök lánya nem kér pénzt a szolgálataiért.

„Guller Zoltántól is várjuk a választ, és várjuk Orbán Viktortól, aki eddig tagadta mindig és folyamatosan, hogy a lánya állami ügyekbe beleszólna és a állami ügyekkel keres pénzt ezen a felvételen olyan is elhangzik egyébként, amikor Orbán Ráhel arra panaszkodik, hogy ő máskor nem szokott pénzt keresni most már ideje lenne. Nem tudunk arról, hogy Orbán Ráhelnek bármilyen cég, vállalkozás az érdekeltségébe tartozna, ezért várjuk a választ, hogy Orbán Ráhel mit keresett egy ilyen találkozón, amikor ilyen ügyekről beszélgetnek” – mondta a politikus.