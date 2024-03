Juhász Hajnalka tízszeres támadásra számít a liberális elit részéről

Megosztás itt:

– Milyen tanulságot tudnak levonni a kormánypártok a kegyelmi botrány után?

– Az egész politikai pályafutásunk egy misszió, és ebben a misszióban folyamatosan figyelnünk kell, hogy mire van szüksége a magyar társadalomnak, és ennek fényében nekünk, magunknak milyen irányba kell fejlődnünk. Az egyik legfontosabb, amit ebből az ügyből tanulhatunk, az az alázat. Bármilyen pozíciót töltünk be, elsősorban mindig a magyar embereket szolgáljuk, ha pedig hibát követünk el, akkor vállalnunk kell érte a felelősséget – ez megtörtént a jobboldalon. A nehéz­ségek mutatják meg, hogy milyen erős egy közösség, egy szövetség – ahogy azt a miniszterelnök is megfogalmazta az évértékelő beszédében, bajtársi szövetség van a Fidesz és a KDNP között – most talán összetartóbbak vagyunk, mint valaha. Az is fontos üzenete az egész ügynek, hogy ha valaki hibázik, akkor méltósággal kell lemondani. Két tehetséges és okos nő került abba a helyzetbe, hogy lemondtak. Én továbbra is hiszek a női közéleti szereplők értékében, nekünk pedig az a feladatunk, hogy megerősödve folytassuk a munkát.

