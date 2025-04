Juhász Hajnalka: A Tiszát kiszárítja a hiteltelenség

Megosztás itt:

– Számos intézkedést jelentettek be a kormánypártok, amelyekkel a családokat segítik. Miért az szja-mentesség kiterjesztése mellett döntöttek?

– Az Európai Unió minden tagállamának el kell döntenie, milyen választ ad a demográfiai kihívásokra. A tagállamok nagy része a migrációt tekinti megoldásnak. Mi viszont abból indultunk ki, hogy ösztönözzük a fia­talokat, hogy házasságban és családban gondolkodjanak. Nem kell személyi jövedelemadót fizetnie annak a hölgynek, aki 30 éves kora előtt édesanya lesz, és ha 30 éves kora után további gyermeket is vállal, gyakorlatilag egész életére szja-mentessé válik. A 25 év alattiak szja-mentességét már korábban bevezettük, a négygyermekes édesanyák szja-mentességét pedig az év második felében kiterjesztünk a háromgyermekes édesanyákra. A kétgyermekes édesanyák szja-mentessége 2026 januártól indul, ezt négy lépcsőben vezetjük be, először a 40 év alattiak, majd a 40 és 50, azután az 50 és 60 év közöttiek, végül a 60 év felettiek számára. Az apák mindemellett igénybe tudják venni a 2026 januárjáig megduplázott családi adókedvezményt, tehát a férfiakat is segítjük. A csed és a gyed, valamint az örökbefogadói díj szja-mentessége pedig júliustól még tovább erősíti a családok anyagi stabilitását. A nemzet jövője az, hogy egy édesanya biztonságban érezze magát, mert akkor fog gyermeket vállalni. Így tudjuk a legjobban segíteni azt, hogy a nemzetünk jövője biztosítva legyen.

