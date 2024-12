Juhász Hajnalka: A nemzeti konzultáció a magyar politikát formáló eszköz és fontos a magyar társadalomnak

Megosztás itt:

Juhász Hajnalka a lapnak elmondta: a nemzeti konzultáció azért is fontos a kormány számára, mert így valós visszajelzést kap arról, hogy az emberek mit gondolnak az aktuális társadalmi kérdésekről. Példaként említette Svájcot, amely nem uniós tagállam, de rendszeresen kikéri a helyiek véleményét. Svájcban hasonlóan gondolkodnak az emberek az illegális migráció elleni küzdelemről és a gazdasági semlegességről, mint a magyarok többsége - tette hozzá. A KDNP-s képviselő szerint a magyar uniós elnökség kezdete óta a liberális vezetők is érzik, hogy mik a valós kihívások az Európai Unió (EU) számára, így nem lehet a szőnyeg alá söpörni az ilyen kérdéseket. Ezek a valós problémák az EU számára - emelte ki.

Arra a kérdésre, hogy miként segíthetik a konzultációban érintett gazdasági intézkedések a magyarokat, Juhász Hajnalka úgy válaszolt: a fiatalok számára fontos, hogy megkezdhessék az önálló életüket, amiben segítséget nyújt számukra a munkáshitel. A családtámogatási rendszerrel az a célja a magyar kormánynak, hogy a fiatalok házasságban, gyermekekkel képzeljék el az életüket. A fiatalok a magyar társadalom jövője, ezért célzottan olyan támogatásokkal kell segíteni őket, hogy megérje itthon tanulniuk, dolgozniuk és családot alapítaniuk. Az országgyűlési képviselő azt is kifejtette, hogy miért került be a nemzeti konzultációba a 13. havi nyugdíj kérdése is. Mint mondta, a kormánynak minden alkalommal meg kell küzdenie a baloldallal és az ideológiai támadások következményeként kialakult nemzetközi helyzettel, ehhez pedig szükséges a társadalmi támogatottság. Minél nagyobb a társadalmi támogatás a kormány mögött, annál erősebben tudja megvívni a hazai és nemzetközi csatákat. "A magyarok megerősítése a garancia arra, hogy biztosítani, és a nehéz gazdasági helyzet ellenére is bővíteni tudjuk a családtámogatási rendszert, és megőrizzük a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldali kormány anno elvett a nyugdíjasoktól" - jelentette ki. " A magyar kormány az egyetlen az Európai Unió 27 tagállama közül, amelyik közvetlen és állandó kapcsolatot tart fenn a választópolgárokkal, kíváncsi a szavazók véleményére és rendszeresen megkérdezi őket" - tette hozzá.

A magyar családok helyzetéről a politikus elmondta: mindig a családtámogatások bővítésében gondolkodnak, mert a magyar családok helyzete és Magyarország demográfiája elválaszthatatlan egymástól. "Ha a fiatalok azt érzik, hogy gyermeket vállalni nekik kifejezetten előny, akkor bízhatunk abban, hogy a magyar családok a demográfiai kihívásokat meg fogják oldani" - emelte ki. Jelenleg több mint 30 támogatási forma áll a családok rendelkezésére, többek között a csok plusz és a falusi csok is. A családok minden élethelyzetéhez olyan támogatási formákat biztosít a kormány, amelyek segíthetik a mindennapi életüket - részletezte.

Juhász Hajnalka arról is beszélt, hogy Magyarország uniós elnökségének egyik fontos prioritása a versenyképesség kérdése. Orbán Viktor miniszterelnök meghatározta azt a kiemelten fontos utat, amely a gazdaság megerősítésére koncentrál az unióban, és arra ösztönzi az uniós vezetőket, hogy az ideológiai viták helyett a tagállamok versenyképességének erősítésére koncentráljanak. A budapesti diplomáciai csúcstalálkozóról elmondta, hogy a személyeskedés, valamint a hungarofóbia helyett látni kell azt, hogy Magyarországnak van egy rendkívül tehetséges miniszterelnöke, aki a törésvonalakon túl látja azt, mik azok az uniós kihívások, amelyekben a 27 tagállamnak meg kell egyeznie.

Az országgyűlési képviselő kifejtette: egyre több országban nyernek a konzervatív és jobboldali erők, az elkövetkezendő négy-öt évben nagyon sok politikai erő fogja megérezni azt, amit az Európai Unióban a patrióták jelentenek. "Már a harmadik legerősebb frakció vagyunk, és ez a szám csak növekedni fog" - hangsúlyozta. Az amerikai elnökválasztásról egyebek mellett elmondta, hogy Donald Trump képes lesz létrehozni Oroszország és Ukrajna között a békét, ami Magyarország számára létfontosságú.