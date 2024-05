Józsefvárosban a megfélemlítésre építik a kampányt

Durva mentális bántalmazásról, megalázásokról és visszaélésekről számolt be a LÉLEK-ház egyik lakója a Hírnyolc helyi lapnak. A mozgásában korlátozott Tövisi Sándor szerint a programban részt vevő kiszolgáltatott emberek megfélemlítésével igyekeznek szavazatokat gyűjteni Pikó Andrásnak. A férfi elmondta: a Koszorú utcai LÉLEK-ház jelenlegi vezetősége miatt évek óta kénytelen bántalmazást elszenvedni, a problémával pedig nincs egyedül, ugyanis saját bevallása szerint a programban az összes ellátottat megfélemlítik, most éppen amiatt, hogy Pikóra és a baloldalra szavazzanak.

