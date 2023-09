Megosztás itt:

Az elmúlt években a magyar falvak nagy változáson mentek keresztül. A fejlesztéseknek köszönhetően a fiatalok számára ismét vonzóvá vált a vidéki életforma. Mindez azt is eredményezte, hogy több településen bölcsődéket, óvodákat kellett építeni, ezzel is segítve a kisgyermekes családokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hangony most, egy 15 férőhelyes mini bölcsődével gazdagodott.