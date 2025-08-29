Jövőre nyitnak csak ki a fővárosi fürdők, de egy kedvenc három évre is lakat alá kerül

Megosztás itt:

Lassan lezárul a strandszezon, a hétvégével bezár a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) két, csupán a nyári strandidényben üzemelő intézménye, a Római és a Pünkösdfürdői Strandfürdő.

Az idei utolsó napokat kezdi meg a Római és a Pünkösdfürdői strand

A Római és a Pünkösdfürdői strand minden évben augusztus 31-ig tart nyitva a szezonban, vagyis még vasárnapig várják a fürdőzőket, a hét minden napján, a megszokott nyitvatartás szerint, 9 és 19 óra között. A Pünkösdfürdői Strandfürdő egyébként idén kerek évfordulót ünnepelt: 1934-ben találtak langyos forrásvizet a mai fürdő területén, amely éppen pünkösdkor tört a felszínre, innen ered az elnevezés – írja a Termál Online. A létesítményt egy évvel később, egészen pontosan 1935. július 6-án nyitották meg, azaz 90 évvel ezelőtt.

