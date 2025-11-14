Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó

Megosztás itt:

Közben a Tisza Párthoz köthető közgazdász azt követeli, hogy a nyugdíjasok maguktól mondjanak le a nyugdíj egy részéről. Petschnig Mária Zita a Bakony-Balaton Szabadegyetem balatonalmádi fórumán értekezett arról, hogy a - szerinte - jobb módú időseknek szolidárisnak kellene lenniük. Arra azonban nem tért ki, hogy ők kit tekintenek gazdag nyugdíjasnak.

Legalább a 13. havi nyugdíjat ne nyugdíjarányosan osszák el, hanem van egy alap, mondjuk ez 600 milliárd forint, akkor a kicsik kapjanak többet, tehát az alacsony nyugdíjasok kapjanak többet, a nagyon kevesebbet vagy esetleg legyen ennyi szolidaritás nyugdíjas társadalmon belül, hogy akinek nagyon jól megy, nem tud mit kezdeni a nyugdíjjal, az legyen szolidáris

– fejtette ki.

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, a Tisza és a DK nem támogatja a 14. havi juttatást, de

ennek bevezetése gazdaságilag megalapozott.

Orbán Viktor hozzátette: a 14. havi nyugdíj bevezetése hosszútávú pénzügyi elkötelezettséget jelent. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a nemzeti konzultáció pont erről szól, hogy ezekben a kérdésekben elmondják véleményüket az emberek.