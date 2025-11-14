Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 14. Péntek Aliz napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó

2025. november 14., péntek 11:58 | HírTV
bejelentés juttatás nyugdíjasok Orbán Viktor 14. havi nyugdíj

Egyidőben érkezik 2026. februárjában a 13. havi juttatással a 14. havi nyugdíj első heti összege - jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő szerint a következő években fokozatosan emelkedik majd a 14. havi nyugdíj, így négy éven belül épülhet fel a teljes havi juttatás.

  • Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó

Közben a Tisza Párthoz köthető közgazdász azt követeli, hogy a nyugdíjasok maguktól mondjanak le a nyugdíj egy részéről. Petschnig Mária Zita a Bakony-Balaton Szabadegyetem balatonalmádi fórumán értekezett arról, hogy a - szerinte - jobb módú időseknek szolidárisnak kellene lenniük. Arra azonban nem tért ki, hogy ők kit tekintenek gazdag nyugdíjasnak.

Legalább a 13. havi nyugdíjat ne nyugdíjarányosan osszák el, hanem van egy alap, mondjuk ez 600 milliárd forint, akkor a kicsik kapjanak többet, tehát az alacsony nyugdíjasok kapjanak többet, a nagyon kevesebbet vagy esetleg legyen ennyi szolidaritás nyugdíjas társadalmon belül, hogy akinek nagyon jól megy, nem tud mit kezdeni a nyugdíjjal, az legyen szolidáris 

– fejtette ki.

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, a Tisza és a DK nem támogatja a 14. havi juttatást, de

ennek bevezetése gazdaságilag megalapozott.

Orbán Viktor hozzátette: a 14. havi nyugdíj bevezetése hosszútávú pénzügyi elkötelezettséget jelent. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a nemzeti konzultáció pont erről szól, hogy ezekben a kérdésekben elmondják véleményüket az emberek.

 
 

További híreink

Durva veszekedések vannak Magyar Péter és fontos háttérembere között

Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát + videó

Sydney Van den Bosch követői kiakadtak: így hívja a pár napos kisbabáját

A jóízlés és a közönség türelmének határait is feszegette Hans Zimmer Budapesten + galéria

Végre megmutatta szerelmét az Exatlon sztárja, BMX versenyző csavarta el a fejét

Fodor Gábor tovább lökte a lejtőn Magyar Péter vándorcirkuszát

A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő

Dráma Kielcében, Rostáék simán kikaptak Nantes-ban, Fazekasék sem bírták a Barca tempóját

Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért

További híreink

Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Csákánnyal akart gyilkolni

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár
2
A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája
3
A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő
4
Megvan a 3 pont, de megőszültünk – „Nagy nehezen” 1–0 Örményország ellen
5
A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó
6
A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó
7
Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért
8
Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát + videó
9
Orbán Viktor: Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár + videó
10
Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

 Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!