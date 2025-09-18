Jövő héten dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogáról + videó

Nemsokára dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogáról - erről számolt be a Fidesz európai parlamenti képviselője a harcosok órájában. Deutsch Tamás elmondta: egy olyan előterjesztést tárgyal majd az illetékes bizottság, amely szerint nem függesztenék fel Magyar Péter köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kezdeményezett mentelmi jogát.
