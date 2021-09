Elkezdődött az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a Hősök terén. Az ünnepség kulturális programokkal indult. Az egyházban, tagjainak minden gyengesége és bűne ellenére, ott ragyog Krisztus világossága - mondta Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust megnyitó szentmisén. Az eucharisztia a forrás, amelyből a keresztények élete és küldetése táplálkozik - jelentette ki Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjén. A hitüket az ellenségesség és üldözés közepette is gyakorlók oltalmát kérte az egy hét múlva kezdődő útjához Ferenc pápa vasárnapi beszédében, amelyben a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust is üdvözölte. Öt kontinens ezerkétszáz millió katolikusa figyel ránk a következő napokban, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Kossuth Rádióban. A vihar előszelének nevezte az egyre sokasodó migránsok jelenlétét a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Bayer Showban. Kovács Zoltán emlékeztetett: 2015-ben több mint 400 ezer bevándorló lépte át illegálisan a magyar határt, az elmúlt 6 évben pedig érdemben semmit nem tett az Európai Unió. 130 millió forintba kerül az ellenzéki pártok előválasztása. Egyebek mellett 400 sátrat és 800 tabletet szereznek be - mint írják, a terveik szerint 800 településen lehet majd személyesen szavazni. Tavaly májusa óta a kkv-k akár 20 nap alatt is visszakaphatják a forgalmi adót, amely a legrövidebb áfakiutalási határidő az Európai Unióban - mondta Izer Norbert államtitkár. Átadták a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 12 ezer négyzetméteres új oktatási és kutatási épületét. A beruházás a Modern városok programban, 13 milliárd forintból valósult meg. Jövő év végén megkezdődik a vakcinagyártás a debreceni nemzeti oltóanyaggyárban - erősítette meg Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a helyszínen, amikor elhelyezték a leendő üzem alapkövét a Debreceni Egyetem innovációs parkjában. Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol az egyetemek központi szerepet játszanak, ahol a tudást nemcsak átadják, hanem létrehozzák és hasznosítják is - mondta az innovációs és technológiai miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén. Polgárháborúba sodródhat Afganisztán Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke szerint. A brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint mindenki tévedett a várható afganisztáni fejlemények előrejelzésében. Kész tárgyalni a radikális iszlamista tálibokkal a pandzsíri ellenállás vezetője. Diplomáciai elismerést, pénzügyi támogatást és gazdasági együttműködést várnak a tálibok Németországtól - mondta az Afganisztánt uraló iszlamista mozgalom szóvivője a Welt am Sonntag c. német lapnak. Kiűzték a radikális iszlamista tálibokat Pandzsír tartomány egyik északkeleti körzetéből az ellenállók, és súlyos veszteségeket okoztak nekik - közölte Fahim Dasti, a pandzsíri Nemzeti Ellenállási Front egyik szóvivője. A világon 220,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,56 millió. Az olaszok mintegy 75 százaléka támogatja a védettségi igazolást és annak szélesebb körű alkalmazását a koronavírus-járvány ellen - derült ki a La Stampa című olasz napilapban ismertetett közvélemény-kutatásból. Az Egyesült Államok csaknem húszmillió dollár értékben adományozott új fejlesztésű koronavírus elleni gyógyszereket Ukrajnának, a szállítmány már meg is érkezett. Ismét, ezúttal 140 ezren tiltakoztak Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen. Meghaladta a hétmilliót az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Oroszországban. Izraelben a koronavírusjárvány megfékezését jelzik az adatok, jóllehet a fertőzöttek száma továbbra is magas - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Japán decembertől állít ki digitális oltási igazolványokat azoknak, akik már megkapták az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Tizenkilenc afrikai bevándorlót vettek hajójuk fedélzetére egy civil szervezet munkatársai Lampedusa közelében. Az Open Arms aktivistái Lampedusán tették partra a menekülteket, köztük 2 csecsemőt. Három, Jemenből Szaúd-Arábiára kilőtt ballisztikus rakétát és szintén három, robbanószerkezettel felszerelt drónt semmisítettek meg a szaúdi erők. Ismét civilekre támadtak fegyveresek a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, Ituri tartományban. Fegyveres hatalmi harc alakult ki vasárnap Guineában. A helyzet azonban egyelőre átláthatatlan: zendülő katonák állítólag őrizetbe vették az államfőt, a védelmi minisztérium viszont azt közölte, hogy visszaverték az elnöki palota elleni támadást. Tajvan riasztotta légierejét Kína újbóli katonai tevékenysége miatt. 57 éves korában elhunyt Egeresi Sándor vajdasági magyar politikus, a vajdasági tartományi képviselőház elnöke - közölte a Magyar Szó című újvidéki napilap az internetes oldalán. Megkezdte az Európai Csalás Elleni Hivatal a vizsgálódást Cseh Katalin ügyében - közölte Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő. Kiskunhalasnál fogták el azt a magyar nőt a rendőrök, aki 3 illegális migránst szállított. Tíz határsértőt fogtak el a rendőrök Csongrád-Csanád megyében. A miniszterelnök is gratulált a magyar paralimpiai csapatnak, miután ma zárult a tokiói paralimpia. A magyar csapat minden idők második legjobb eredményével fejezte be a játékokat. Összesen 7 aranyérmet, 5 ezüstöt és 4 bronzot szerzett a magyar csapat. Kialudt a láng Tokióban, ezzel véget ért a XVI. paralimpia, a mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi sérült sportolók legnagyobb sporteseménye. A magyar paralimpiai sport aranycsapatának nevezte a tokióit Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki úgy véli, minden versenyző minden versenyszámában mindent kihozott magából a japán fővárosban. Három arany-, két ezüst- és négy bronzérmet szerzett a magyar csapat a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokság vasárnapi döntőiben. Öt érmet nyertek a magyarok a portugáliai U17-es és U19-es öttusa Európa-bajnokságon. Felkészülési mérkőzésekkel, akrobatikus kosárlabda show-val, szabadidős családi és sportprogramokkal nyitották meg a 2021/2022-es szezont a pécsi Rátgéber Kosárlábda Akadémián. A címvédő magyar Mad Dogs csapata nyerte a minifutball Bajnokok Ligáját. A magyar tornászok három érmet szereztek a koperi világkupa zárónapján. A magyar labdarúgó-válogatott 1:0-s vereséget szenvedett az albán csapat vendégeként a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatának ötödik fordulójában.