Jótékonysági kriptokampányt indít a Bohemian Betyars

Külföldön egyre inkább elterjedt az egyedi alkotások digitális megoldása ilyen formában - a Kings of Leon például golden ticketet adott a rajongóinak, amivel első soros koncertjegyet kap a tulajdonos élete végéig; Snoop Dogg pedig virtuális klubot alapított, ahová csak az ő NFT-jével lehet belépni. Ismert magyar zenekar azonban még nem vetette meg a lábát ebben az univerzumban - mindezidáig. A Bohemian Betyars mindig fontosnak találta az alulról építkező, kísérleti projekteket, a rajongókkal való különleges kapcsolat kialakítását: ezzel az anyaggal pedig a kriptovaluták világába hívják kalandozni a hallgatókat. Palágyi Máté Kakas, a Bohemian Betyars frontembere erről a következőképp mesél:

“Hosszú távon egyre fontosabb lesz a digitális életünk, és igen nagy szeletet fog lekanyarintani a piacból az NFT, hiszen lesz virtuális polcunk, ahova majd ki tudjuk tenni ezeket. Ez lehet egy koncertpillanat, egy minivideó, ami csak neked van meg, és aminek a megvételével támogattad a zenekart. Ez a lehetőség a mai streamelős, mindent végtelenszer másolható világban mindig érdekelni fogja a gyűjtőket. Egyelőre azt látom, hogy az NFT felhasználási módja olyan, mint egy belépőkártya a zenekar belső rajongói klubjához. Az, hogy milyen extra tartalmakat ad a művész, az rajta áll, és ez adja a későbbi értékét is. Újító a technológiában, hogy véges számú token létezik, így ha valaki később be akar lépni, akkor ezt a másodlagos piacon teheti csak meg. Ezért felmehet a token ára, a kibocsájtásnál pedig be lehet állítani, hogy minden adás-vétel után egy bizonyos százalék a zenekarhoz jusson vissza.”

A csapat a most megjelent Gubancos című lemezének 333 db dalszöveg sorát bocsátja ki NFT-ként, aminek megvásárlásával egy blokklánc hálózaton hitelesített kupont kapunk, illetve lehetőséget arra, hogy a Bohemian Betyars legbelsőbb támogatói körének legyünk a tagjai. A befolyt összegből pedig egy tehetségkutatót szerveznek szülővárosukban, Miskolcon, vagyis a feltörekvő zenészeket támogatják majd belőle.

A lemez megjelenését egyébként a teltházas Akváriumos koncerten jelen lévőkön kívül még több százan ünnepelték a zenekarral a Decentraland nevű virtuális valóságban.

A Bohemian Betyars NFT-ket itt tudod megvásárolni 3000 Ft-os adományért vagy kriptodevizáért cserébe a Polygon láncon: http://bohemianbetyars.hu/

Bohemian Betyars - Gubancos lemez: https://lnk.to/gubancos