Jönnek a Nagykörútra is Karácsony karói, holnap már kezdődik is a kivitelezés

„November 2-ától indul a Nyugati téren és a Jászai Mari téren a Szent István körúti kerékpársáv kialakítása. A Margit híd és a Nyugati tér közötti szakaszon a Nyugati tér irányába pollerekkel védett kerékpársávot, más szakaszokon a buszok és a biciklizők közlekedését segítő közös sávokat alakítanak ki. A fejlesztés után a Nyugati tér és a Jászai Mari tér között továbbra is 2×2 forgalmi sáv áll majd az autóval közlekedők rendelkezésére” – írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Hozzátették: november 2-ától a Szent István körúton kerékpársáv létesítése miatt megszűnnek a parkolósávok a Nyugati tér felé vezető oldalon.

Veszélyesek a ,,Geri-karók”

Mint ismert, Budapest baloldali vezetése korábban az Üllői úton alakította át a buszsávot bicikliúttá. A sávot zöld, hajlékony műanyag cölöpökkel szegélyezték, amelyek nem nyújtanak megfelelő védelmet a biciklisek számára. A környéken rengeteg egészségügyi intézmény van, így a mentők sűrűn járnak az úton, amelyek eddig a buszsávban gyorsan tudtak közlekedni, ám mára a zöld ,,Geri-karók” miatt sokkal nehezebb lett az életmentés.

Az Üllői úti elkülönített biciklisávok más szempontból is életveszélyesek: azokat rolleresek is használják, akik számára az ilyen kátyúk és hiányzó csatornafedelek életveszélyesek is lehetnek, ha nem veszik észre még időben, és nem tudják kikerülni azokat.

Nemcsak a balesetveszélyes kátyúk okoznak problémát az elkerített kerékpársávoknál, hanem az állandósuló dugókra, a megnövekedett menetidőre is panaszkodnak az autósok.

A BKK most azt írja, hogy a munka első fázisában várhatóan november 12-ig lezárják a Jászai Mari téren a villamosperon Margit híd felőli végén a két belső sávot, illetve a Nyugati térnél a Váci útra balra kanyarodó, külső sávot. Mint írják, ebben az időszakban elkészülnek a hosszanti burkolati jelek felfestésével, ezzel párhuzamosan megkezdődik a Jászai Mari térnél, a Hollán Ernő utcánál és a Szemere utcánál a jelzőlámpák beállítása. A Jászai Mari téri villamosváró peron Margit híd felőli vége átépül, a meglévő gyalogos-átkelőhely mellett új kerékpáros átvezetés létesül. A teljes kivitelezés várhatóan három hét alatt készül el, a munkakezdést és a befejezés időpontját azonban az időjárási körülmények is befolyásolhatják.

