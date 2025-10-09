Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Komment

Legyünk minél többen, akik a béke pártján állunk: Csatlakozz te is a Békemenethez!

2025. október 09., csütörtök 17:05 | HírTV
kormány Budapest béke szuverenitás nemzeti ünnep patriotizmus Békemenet október 23 hazafiasság

Idén sem maradhat el a Békemenet: október 23-án ismét százezrek vonulhatnak Budapest utcáira, hogy kiálljanak Magyarország békéje és szuverenitása mellett. A szervezők véglegesítették az útvonalat. Az esemény nem csupán a kormánypárti szavazóknak szól, hanem minden magyarnak, aki egyetért azzal, hogy a haza minden előtt áll.

  • Legyünk minél többen, akik a béke pártján állunk: Csatlakozz te is a Békemenethez!

Ismét Békemenet hívja Magyarországot: Itt vannak a részletek!

A hagyományokhoz híven idén sem maradhat el Magyarország legnagyobb civil megmozdulása, a Békemenet, amelyre október 23-án, nemzeti ünnepünk gyönyörű napján kerül sor. A szervezők véglegesítették és bejelentették a felvonulás útvonalát, így már mindenki számára tervezhetővé vált a részvétel.

Csizmadia László, a CÖF–CÖKA alapító elnöke egy beszélgetésben elárulta, mikor és honnan indul, és merre halad az október 23-i békemenet. „9 órától gyülekezünk az Elvis Presley téren, majd 10 és 11 óra között indulunk az alábbi útvonalon: Margit-híd – Nyugati tér – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér. Érkezünk az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségre” – fogalmazott Csizmadia a civilek.info oldalán. A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy időben érkezzen a gyülekező helyszínére.

Több mint egy séta: Mit üzen a Békemenet Brüsszelnek és a világnak?

 A Békemenet sosem volt csupán egy séta Budapest utcáin. Ez egy erődemonstráció, a magyar emberek hangja, egy egyértelmű és megkerülhetetlen üzenet Európának és a világnak. A mai, háborús pszichózistól terhelt Európában a legfontosabb üzenete a béke. A Békemenet résztvevői hitet tesznek amellett, hogy Magyarország nem akar belesodródni egyetlen fegyveres konfliktusba sem, és a béke megőrzését tartja a legfontosabb nemzeti érdeknek.

A másik kulcsfontosságú üzenet a nemzeti szuverenitás védelme. A menet egy kiállás a brüsszeli nyomásgyakorlás, a globalista erők és minden olyan külső beavatkozási kísérlet ellen, amely a magyar emberek akaratával szembemegy. A százezres tömeg látványa a legjobb válasz azoknak, akik megkérdőjelezik a nemzeti kormány legitimitását és erejét.

 A csendes többség hangja: Miért érdemes csatlakozni a bizonytalanoknak is?

Sokan gondolhatják, hogy a Békemenet csak egy pártpolitikai esemény. A valóságban azonban ez sokkal több annál: egy nemzeti ügy. Lehet, hogy a mindennapokban valaki nem ért egyet minden kormányzati döntéssel, de vannak alapvető, közös értékek, amelyekben a magyarok elsöprő többsége osztozik. A Békemenet egy lehetőség, hogy pártpolitikától függetlenül, magyarként álljunk ki együtt ezekért az értékekért:

  • A békéért egy háborúba rohanó világban.
  • Az országunk iránti szeretetért és azért, hogy a magyar érdek legyen az első.
  • A nemzeti önrendelkezésért a brüsszeli bürokratákkal szemben.
  • Az 1956-os hősök emléke előtt tisztelegve, akik a szabadságért adták az életüket.

Ez az esemény a csendes, de a hazájáért tenni akaró többség hangja. Itt mindenki számít, aki egyetért ezekkel az alapvető célokkal.

 Találkozzunk október 23-án, és mutassuk meg együtt, hogy a magyarok a béke pártján állnak!

 

Kapcsolódó tartalmak

A békemenet segítség a jobboldalnak

A békemenet segítség a jobboldalnak

 A Magyar Nemzet a jobboldal több prominensét is megszólaltatta abban a témában, hogy milyen súllyal esik a latba az idei október 23-ai békemenet. A nyilatkozók között ott volt Bayer Zsolt, ifjabb Lomniczi Zoltán és Csizmadia László is.
